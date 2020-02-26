Что подарить на 8 Марта: ТОП-5 идей стильных подарков

А чтобы ваша девушка осталась довольной, а не отправила вас менять презент (в лучшем случае!), обратите внимание на несколько советов.

Новая пара туфель

"Дайте женщине пару хороших туфель, и она покорит мир!" – так говорила американская актриса Мэрилин Монро. Действительно, на что только не способны женщины, когда они уверены в себе! Вот и подарите эту уверенность любимой в виде новой пары ярких туфель. Такой подарок будет всегда уместным, а ваша любимая расскажет всему миру, какой вы у нее заботливый мужчина. Только не поскупитесь: хорошая пара обуви стоит недешево, однако прослужит своей хозяйке долго. А чтобы угадать с брендом, невзначай поинтересуйтесь у любимой, какие туфли ей нравятся.

Нижнее белье

Роскошное нижнее белье – всегда беспроигрышный вариант подарка на 8 Марта! Ни одна девушка не останется равнодушной при виде нового кружевного комплекта.

Модный гаджет

Дарите не просто приятные, но и полезные подарки. Если вы располагаете финансовыми возможностями, обратите внимание на смартфон или тонкий компактный ноутбук, который удобно брать с собой на встречи или в путешествия. Кроме того, отличным подарком для девушки станут недорогие фитнес‑трекер, беспроводные наушники или миниатюрная колонка с идеальным звучанием.

Совместный уик-энд

Время, проведенное вместе, очень ценно и навсегда остается в памяти. Поэтому, если ваша любимая много работает и не успевает отдыхать, или вы давно никуда не выезжали вместе, или же ваши отношения понемногу съедает рутина – подарите уик-энд в романтичном месте! Это отличный повод расслабиться вдвоем, испытать новые эмоции, а также вдохновиться окружающей нас природой. Вы можете организовать как короткую поездку в одну из стран Европы, куда недалеко лететь, или отправьтесь в загородный комплекс, где подышите свежим воздухом.

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