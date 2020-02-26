Три знака Зодиака, которых сегодня ожидают сложности

Сегодня – благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

Следует опасаться огня и режущих предметов. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие физической энергии.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых сегодня ждут сложности.

Весы

Проблемы и сложности, которые окружают этот знак, просто так не решить. Необходима сильная поддержка сильных покровителей.

Не стоит искать пути достижения своих целей, при этом посягая на чужое имущество.

Скорпион

Звезды характеризуют Скорпионов их непостоянством, какими-то сомнениями. Гороскоп сегодня означает и внешние, и внутренние факторы, которые свидетельствуют о проблеме. Это могут быть объективные недоразумения и те, которые исходят от самого человека.

Стрелец