ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Дану Борисову уличили в применении магических ритуалов против Елены Ханги

Дана и Елена знакомы много лет — обе были ведущими передачи «Принцип домино». Борисова убеждена, что Ханга сразу ее невзлюбила и из зависти строила ей козни. Блондинка также обвинила бывшую коллегу в колдовстве.

«У меня есть масса доказательств. Лена изначально уверяла, что рада новой ведущей, но потом я поняла — она завидует мне. Когда я пришла, Елена Ищеева сказала, что Ханга опасный человек», — заявила Дана на шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле».

Дана Борисова обвинила Елену Хангу в колдовстве instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая принялась утверждать, что Ханга во время их совместной работы всегда получала всё самое лучшее и могла себе позволить летать в Париж бизнес-классом на выпрямление волос.

По словам Даны, Елена часто что-то шептала себе под нос. Однажды блондинка обнаружила в своей обуви песок. «Сначала не обратила внимания. А спустя время консультант по магии мне сказала, что это могильная земля. Это был заговор на смерть», — объяснила Борисова. Она также заявила, что из-за колдовства Ханги у нее начались проблемы с наркотиками.

В студии появилась и сама Елена. Она опровергла все эти обвинения. Телеведущая заявила, что никогда не применяла магию и не желала зла Борисовой. Ханга добавила, что вся эта ситуация несерьезная.

Шепелев и гости в студии сошлись во мнении, что Елена не виновата в бедах Даны, и это сама Борисова завидует своей бывшей коллеге. «Дмитрий, не вижу ничего смешного. Вы один ведете передачу, поэтому вам ничего не угрожает. А я вела с темнокожей, которая летала в парижские кварталы, читала всякую ерунду, а я после этого оказалась в рехабе!» — резко возразила блондинка.

Елена Ханга на шоу «На самом деле» instagram.com/danaborisova_official

Елена и Дана прошли проверку на детекторе лжи. Полиграф показал, что Ханга не наводила порчу на Борисову и вообще не занималась колдовством. Зато сама Борисова прибегала к помощи экстрасенсов и проводила ритуалы против знакомых и коллег. Блондинка также призналась, что выдумала историю с колдовством Елены.

Ханга хотела услышать объяснения от бывшей коллеги. Однако Борисова так и не дала вразумительный ответ, с какой целью оболгала Елену.