Ср, 26.02.2020
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ЭСТОНСКАЯ КАРДАШЬЯН! ⟩ Эрна Хуско еле уместила свои выдающиеся формы в стринги и устроила фотосессию на жарком пляже

Эрна Хуско.

ФОТО: Instagram

Эстонская фитнес-модель Эрна Хуско, проживающая в Финляндии, вновь поразила подписчиков новым фото, в центре которого - аппетитная попка красотки.

Эрна любит возбуждать поклонников, постоянно публикуя провокационные снимки то в обтягивающей одежде, то в купальнике, и демонстрируя свою восхитительную и безупречную пятую точку.

Вчерашняя фотография, кажется, бьет все рекорды. Эрна стоит на пляже, повернувшись к фотографу задом, а ее попа снята крупным планом, благодаря чему выглядит более крупной, чем на всех предыдущих снимках. Можно с уверенностью сказать, что Эрна Хуско - наша Ким Кардашьян и Анастасия Квитко в одном флаконе!

Впрочем, Эрна сопроводила столь горячую фотографию серьезным текстом: фанатка фитнеса призывает своих подписчиков начинать тренироваться, чтобы к лету обрести подтянутую и сексуально привлекательную фигуру. Впрочем, почти 15 000 тех, кто лайкнул эту сногсшибательную фотографию, любуются ее обнаженной попой и не спешат в тренажерный зал.

Эрна Хуско

ФОТО: Instagram

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