ЭСТОНСКАЯ КАРДАШЬЯН! ⟩ Эрна Хуско еле уместила свои выдающиеся формы в стринги и устроила фотосессию на жарком пляже

Эрна любит возбуждать поклонников, постоянно публикуя провокационные снимки то в обтягивающей одежде, то в купальнике, и демонстрируя свою восхитительную и безупречную пятую точку.

Вчерашняя фотография, кажется, бьет все рекорды. Эрна стоит на пляже, повернувшись к фотографу задом, а ее попа снята крупным планом, благодаря чему выглядит более крупной, чем на всех предыдущих снимках. Можно с уверенностью сказать, что Эрна Хуско - наша Ким Кардашьян и Анастасия Квитко в одном флаконе!

Впрочем, Эрна сопроводила столь горячую фотографию серьезным текстом: фанатка фитнеса призывает своих подписчиков начинать тренироваться, чтобы к лету обрести подтянутую и сексуально привлекательную фигуру. Впрочем, почти 15 000 тех, кто лайкнул эту сногсшибательную фотографию, любуются ее обнаженной попой и не спешат в тренажерный зал.