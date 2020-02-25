ФОТО ⟩ Играют, едят и спят вместе: овчарка «усыновила» хорька

Диана Гриб из Вильнюса, хозяйка овчарки по кличке Нова, принесла домой нового питомца – хорька Пакко, и удивилась, когда обнаружила, как сильно питомцы сдружились. Теперь они все делают вместе – играют, едят и спят, пишет Сегодня со ссылкой на издание Metro.
Диана призналась, что сразу после того, как принесла Пакко, тот первый день игнорировал собаку. Но овчарка буквально ходила за хорьком по пятам. И сейчас они – неразлучные друзья. Пакко часто забирает у Новы ее еду, оставляя только «крошки». Однако собака настолько привязалась к милому грызуну, что прощает все его проделки.
Животные стали настоящими звездами Instagram и Facebook. Каждое опубликованное Дианой фото животных набирает сотни лайков и комментариев. Пользователи умиляются дружбе Пакко и Новы и радуются, что у них есть заботливая хозяйка.