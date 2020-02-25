СЧАСТЛИВОЕ ФОТО ⟩ Яак Мадисон оказался на фото со знаменитой певицей во время факельного шествия

Политик Яак Мадисон отпраздновал юбилей Республики факельным шествием в Старом городе Таллинна, где ему удалось сфотографироваться с одной красивой певицей.
Мне удалось сфотографироваться со знаменитой и красивой девушкой,
— похвастался депутат Европарламента в Instagram.
Певица, с которой политик сфотографировался, получила известность в составе группы семьи Мяннисте — Мерит Мяннисте. По чистой случайности, Мяннисте также является партнером Мадисона и матерью их сына Якоба, который родился в декабре прошлого года, пишет Elu24.
Между тем, Мяннисте и Мадисон впервые встретились на концерте по случаю факельного марша на площади Свободы, куда женщина была приглашена выступать в прошлом году, поэтому они фактически отпраздновали годовщину своей первой встречи.
Смотри фото ниже!