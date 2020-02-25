Вт, 25.02.2020
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СЧАСТЛИВОЕ ФОТО ⟩ Яак Мадисон оказался на фото со знаменитой певицей во время факельного шествия

Jaak Madison

ФОТО: Elmo Riig

Политик Яак Мадисон отпраздновал юбилей Республики факельным шествием в Старом городе Таллинна, где ему удалось сфотографироваться с одной красивой певицей.

Мне удалось сфотографироваться со знаменитой и красивой девушкой,

— похвастался депутат Европарламента в Instagram.

Певица, с которой политик сфотографировался, получила известность в составе группы семьи Мяннисте — Мерит Мяннисте. По чистой случайности, Мяннисте также является партнером Мадисона и матерью их сына Якоба, который родился в декабре прошлого года, пишет Elu24.

Между тем, Мяннисте и Мадисон впервые встретились на концерте по случаю факельного марша на площади Свободы, куда женщина была приглашена выступать в прошлом году, поэтому они фактически отпраздновали годовщину своей первой встречи.

Смотри фото ниже!

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Sain ühe kuulsa ja ilusa tüdrukuga pilti teha 🙂

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