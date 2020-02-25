Вт, 25.02.2020
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ВИДЕО ⟩ Видео стриптиза на корпоративе в морге в Санкт-Петербурга вызвало скандал

Видео стриптиза на корпоративе в морге в Санкт-Петербурга вызвало скандал

ФОТО: скриншот видео

Оригинальный подарок для сотрудников морга обернулся увольнением заведующего.

В Северной столице России завотделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранили от исполнения рабочих обязанностей. Это произошло после того, как в Сети появилось видео, на котором стриптизерша исполняет танец в помещении морга.

Видео, на котором полуголая девушка танцует, предположительно, в комнате Бюро судебно-медицинских экспертизы, опубликовали на днях. Судя по всему, стриптизерша развлекала сотрудников морга в рамках корпоративного празднования по случаю Дня защитника Отечества.

«Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранен от исполнения обязанностей на время проверки. Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию», - цитирует «Фонтанка» осведомленный источник агентства.

После резонанса из служебной командировки досрочно был отозван начальник бюро. Ему предстоит сообщить об итогах проверки в городской комитет по здравоохранению. Выяснилось, что администрация бюро не давала разрешения на проведение мероприятий в учреждении, особенно в присутствии посторонних. Также «нагоняй» ждет руководство частного охранного предприятия, охраняющего морг.

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