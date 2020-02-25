ФОТО ⟩ Чулпан Хаматова напугала фанатов лысой головой

Актрису Чулпан Хаматову запечатлели лысой. Пользователи Сети не на шутку забеспокоились о здоровье звезды, пишет Дни.ру.
Елизавета Боярская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с Чулпан Хаматовой, которая выглядела абсолютно лысой. Поклонники испугались внешнего вида актрисы и предположили, что она может быть чем-то больна. В комментариях люди начали писать слова поддержки Хаматовой. Некоторые признались, что с трудом узнали любимицу публики.
Самые внимательные фолловеры могли заметить, что на Чулпан надета накладка, скрывающая волосы. Так что поводов для беспокойства нет.
Новый образ Хаматовой актриса приняла для роли тяжелобольной жены главного героя спектакля "Иванов", поставленный по пьесе.