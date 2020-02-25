ФОТО ⟩ Чулпан Хаматова напугала фанатов лысой головой

Елизавета Боярская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте снимок с Чулпан Хаматовой, которая выглядела абсолютно лысой. Поклонники испугались внешнего вида актрисы и предположили, что она может быть чем-то больна. В комментариях люди начали писать слова поддержки Хаматовой. Некоторые признались, что с трудом узнали любимицу публики.