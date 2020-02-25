«Рожденные для Голливуда!» Настю Ивлееву и Элджея сравнили с Харли Квинн и Джокером

Настя Ивлеева опубликовала в Instagram видео, в котором она вместе с супругом дерзко и энергично выходит из отеля. На кадрах звезда пританцовывает под зажигательную музыку в черной шубке, джинсах, соблазнительном топе и белых кроссовках.

Поклонники Насти Ивлеевой пришли в полный восторг от опубликованного видео. Фанаты осыпали парочку комплиментами с ног до головы. Пользователи соцсети сравнили молодых дерзких кумиров с популярными героями фильмов и комиксов. Всего за сутки ролик набрал более трех миллионов просмотров и около трех тысяч восхищенных комментариев.