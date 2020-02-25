Сколько Меган Маркл и принц Гарри смогут зарабатывать в Instagram: названа сумма

Журналисты западного издания The Sun подсчитали, сколько Меган Маркл и принц Гарри смогут заработать благодаря своей официальной страничке в Instagram. За последний месяц количество подписчиков у герцогов возросло на 10%. На данный момент их страница насчитывает более 11 миллионов фолловеров. Такая популярность на просторах социальных сетей вполне может обеспечить потребности семьи.

Благодаря одному только рекламному посту супруги смогут наполнить свой семейный бюджет на 85 тысяч фунтов стерлингов, что составляет более 100 тысяч евро. Стоит заметить, что публикации на странице герцогов Кембриджских оценивают вдвое дешевле.

Ранее было объявлено, что пара больше не будет использовать государственные средства или свои титулы. Однако сообщается, что Гарри и Меган будут по-прежнему известны как герцог и герцогиня Сассекские, граф и графиня Дамбартон, а также барон и баронесса Килкил. Представитель пары подчеркнул, что Гарри остается шестым в очереди на трон.