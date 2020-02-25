ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Limon побывал в номерах легендарной петербургской гостиницы, где снимали «Интердевочку» и жила Пугачева

Ровно через год после так называемого «Прибалтийского скандала» Пугачевой в этой же гостинице снимается советско-шведский фильм «Интердевочка» - летом 1988 года. В фильме показывают длинные и запутанные коридоры, лифты, фойе гостиницы, номер. Тогда еще на каждом этаже сидели консьержи и тут же докладывали КГБ, если видели на этаже жриц любви. Единственное, что вид из окна гостиницы, показанный в фильме, не на реку в центре Петербурга, а на Финский залив.

ФОТО: Скриншот фильма Интердевочка

ФОТО: Скриншот фильма Интердевочка

«Прибалтийская» - сейчас это по-прежнему действующий отель, им заведует всемирно известная сеть Park Inn by Radisson, классификация 4 звезды. В гостинице 15 этажей, 1200 номеров, на последнем находится ресторан китайской кухни, кнопки «14» в лифте вовсе нет. В отеле почти все номера уже обновлены, кроме некоторых... Люкс Пугачевой в этой гостинице находился на 10-11 этажах, тогда он был под номером 10 000 и с видом на Финский залив, этот номер практически в неизменном виде существует и сейчас, кажется, только вчера был 1987 год, август, и отсюда уехала Алла Борисовна. В номере не хватает лишь рояля и еще части мебели того времени. Выключатели, двери, лестница - точно остались неизменными. Ванная комната тоже мало изменилась.

ФОТО: limon.ee

Люкс, в котором в самый последний раз отдыхала там Пугачева, был под номером 12 000. Сейчас там сделан ремонт и выглядит этот номер примерно так:

Новая шикарная огромная гостиница была построена на берегу Финского залива. Алла Пугачева, приезжая в Ленинград, всегда останавливалась в огромном двухэтажном люксе, который там есть и сейчас, таких однотипных люксов в отеле несколько и почти все они уже не такие, как раньше, в них сделан евроремонт. Кроме парочки...

– По советским временам это была запредельная красота и роскошь. Таких люксов не было даже в «Астории», – рассказывает нам автор фото Валерий Плотников, – но все знали, что это номер Аллы. Знаете, как во французских фильмах, когда нам показывают, как Ален Делон или Жан Габен приходят в бар или ресторан и небрежно так говорят: «Как обычно!» – и официант молниеносно и бесшумно им подает то, что надо – это высший пилотаж. Вот и Алла так же. Она привыкла всегда останавливаться в этих апартаментах.

Именно из-за этой привычки в августе 1987 года с Аллой и случился жуткий скандал, пишет Sobesednik.ru. После этого скандала артистку на какое-то время перестали показывать по телевизору и звать с концертами. Хотя Примадонну такая реклама совсем не напугала!