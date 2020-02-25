ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ Limon побывал в номерах легендарной петербургской гостиницы, где снимали «Интердевочку» и жила Пугачева
Мало кто так сразу вспомнит скандальное лето 1987 года, которое могло изменить судьбу Пугачевой. Тогда Алла Борисовна часто гастролировала по России и по миру, и нередко бывала в городе Санкт-Петербурге, где почти всегда останавливалась в гостинице «Прибалтийская», тогда она называлась «Интурист». У певицы был и любимый номер категории «люкс», именно там разразился настоящий «Прибалтийский скандал», из-за которого любимица миллионов могла лишиться славы и сцены навсегда.
Ровно через год после так называемого «Прибалтийского скандала» Пугачевой в этой же гостинице снимается советско-шведский фильм «Интердевочка» - летом 1988 года. В фильме показывают длинные и запутанные коридоры, лифты, фойе гостиницы, номер. Тогда еще на каждом этаже сидели консьержи и тут же докладывали КГБ, если видели на этаже жриц любви. Единственное, что вид из окна гостиницы, показанный в фильме, не на реку в центре Петербурга, а на Финский залив.
«Прибалтийская» - сейчас это по-прежнему действующий отель, им заведует всемирно известная сеть Park Inn by Radisson, классификация 4 звезды. В гостинице 15 этажей, 1200 номеров, на последнем находится ресторан китайской кухни, кнопки «14» в лифте вовсе нет. В отеле почти все номера уже обновлены, кроме некоторых... Люкс Пугачевой в этой гостинице находился на 10-11 этажах, тогда он был под номером 10 000 и с видом на Финский залив, этот номер практически в неизменном виде существует и сейчас, кажется, только вчера был 1987 год, август, и отсюда уехала Алла Борисовна. В номере не хватает лишь рояля и еще части мебели того времени. Выключатели, двери, лестница - точно остались неизменными. Ванная комната тоже мало изменилась.
Люкс, в котором в самый последний раз отдыхала там Пугачева, был под номером 12 000. Сейчас там сделан ремонт и выглядит этот номер примерно так:
Новая шикарная огромная гостиница была построена на берегу Финского залива. Алла Пугачева, приезжая в Ленинград, всегда останавливалась в огромном двухэтажном люксе, который там есть и сейчас, таких однотипных люксов в отеле несколько и почти все они уже не такие, как раньше, в них сделан евроремонт. Кроме парочки...
– По советским временам это была запредельная красота и роскошь. Таких люксов не было даже в «Астории», – рассказывает нам автор фото Валерий Плотников, – но все знали, что это номер Аллы. Знаете, как во французских фильмах, когда нам показывают, как Ален Делон или Жан Габен приходят в бар или ресторан и небрежно так говорят: «Как обычно!» – и официант молниеносно и бесшумно им подает то, что надо – это высший пилотаж. Вот и Алла так же. Она привыкла всегда останавливаться в этих апартаментах.
Именно из-за этой привычки в августе 1987 года с Аллой и случился жуткий скандал, пишет Sobesednik.ru. После этого скандала артистку на какое-то время перестали показывать по телевизору и звать с концертами. Хотя Примадонну такая реклама совсем не напугала!
Однажды Пугачева приезжает, а в гостинице, в ее номере 10 000 – ну точно как у Высоцкого в песне – поселился «мистер Джон Ланкастер Пек». Артистке предложили аналогичный люкс 12 000. Алла возмутилась: «Как так?! Вы же знаете, что я всегда останавливаюсь в этом номере, и вы знали, что я должна приехать». По словам певицы, ей должны были звонить именно в номер 10 000. Но, как на грех, в тот день дежурил, мягко говоря, хамоватый администратор. Это была женщина Нины Ивановна Байкова, может, не очень счастливая, и она решила наконец отыграться на Пугачевой, заявив ей, что здесь страна равных возможностей, и все одинаковые, и своего люкса она не получит. Потом выяснилось, что «мистер» из люкса оказался армянином, он мгновенно согласился бы переехать в другой номер, но было уже поздно. Алла наговорила резкостей, закатила скандал и угодила в неприятную историю, которую раздули до небес газеты, выписав Пугачевой приговор: «звездная болезнь в запущенной форме».
Вся жизнь была впереди!
Поскольку это был двухэтажный номер, туда всегда можно было пригласить много друзей, устроить вечеринку, оставить их ночевать. Ей нравилось ощущение свободы – за окнами залив, чайки, белые облака и яхты. В самом отеле вполне «буржуйские» рестораны и – поскольку «Прибалтийская» входила в систему «Интуриста» – кагэбэшная обслуга, которая была с Пугачевой особо предупредительна и вежлива. К тому же, гостиница далеко от центра города, и фанатам ее там доставать было трудно, пишет Sobesednik.ru.
– Когда она приезжала, у нее собирались хорошие, теплые компании. Судя по тому, что на этом фото у всех бокалы в руках, значит, за кадром идет загул, – вспоминает Плотников. – Я вывел Аллу, Резника и Марка Фрадкина в соседнюю комнату, расставил их в композицию, они постарались мне подыграть – и видит Бог, они были прекрасны. Горделивый, молодой и не седой Илья Резник, Фрадкин, важный, как лорд, и Алла, юная, совсем ненакрашенная, в ногах у Марка. Это может даже навести на всякие там игривые мысли. Все такие молодые – вся жизнь впереди! Получилось творческое древо: композитор, поэт-песенник и женщина, которая поет.
В том Аллином люксе, кстати, был большой зал и рояль. Алла собирала там друзей после концерта, или они отмечали какое-то событие, возможно, выход ее альбома. Она в том номере и репетировала, и готовилась к выступлениям.
Спустя много лет в Петербурге рассказали, будто кто-то из поклонников потом убил администратора «Прибалтийской» Байкову, из-за которой все началось. Как потом удалось выяснить, Нина Ивановна Байкова действительно ушла из жизни вскоре после злополучного скандала. Онкология. Это случилось буквально через год.
Порталу Limon.ee удалось побывать в люксе Пугачевой! Там почти ничего не изменилось, как будто только вчера оттуда уехала артистка! Конечно, небольшой косметический ремонт в номере делали в какой-то момент, но по большей части он остался таким же.
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ГАЛЕРЕЯ! Здесь остановилось время: портал Limon побывал в петербургском люксе Пугачевой, из-за которого разразился огромный скандал в СССР