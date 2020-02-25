КАК СЕСТРЫ ⟩ Мэрилин Керро показала фото с красавицей-матерью... Повезло же ей с генами!

На днях на страничке эстонской ведьмы Мэрилин Керро в социальной сети Instagram появился свежий снимок с матерью Интой, которая выглядит невероятно молодо. Как ранее неоднократно признавалась сама ясновидящая, она старается почаще видеться с матерью и получает от таких встреч массу положительных впечатлений.
Мэрилин - не единственный ребенок в семье, у нее есть еще три сестры. Керро не раз вспоминала, что мать очень много работала, чтобы дочери были всем обеспечены. Сама ведьма также рано начала трудиться: она устроилась продавщицей. В 2013 году на последние деньги Мэри приехала в Москву и пошла на кастинг «Битвы экстрасенсов».