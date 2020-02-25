ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ ⟩ Томми Кэш показал страстные поцелуи в русском лесу

Вот и в России Томми не менее известен. Кстати, он довольно близко дружит с солистом известной группы Little Big Ильей Прусикиным...

На днях в Instagram артиста появилось несколько кадров, сделанных в России. В одной из каруселей собраны фото и видео, на которых присутствует Tesla Cybertruck.

На втором снимке Кэш позирует на фоне заснеженного леса во время... поцелуя с самим собой.