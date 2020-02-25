ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ ⟩ Томми Кэш показал страстные поцелуи в русском лесу

Эстонского рэп-исполнителя Томми Кэша по праву можно назвать королем эпатажа. Молодой артист не боится шокировать публику, ведь, отчасти, именно это принесло ему такую сумасшедшую популярность, распространившуюся далеко за пределы нашей страны.
Вот и в России Томми не менее известен. Кстати, он довольно близко дружит с солистом известной группы Little Big Ильей Прусикиным...
На днях в Instagram артиста появилось несколько кадров, сделанных в России. В одной из каруселей собраны фото и видео, на которых присутствует Tesla Cybertruck.
На втором снимке Кэш позирует на фоне заснеженного леса во время... поцелуя с самим собой.
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