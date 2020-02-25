КОРМИЛИ ПЛОХО? ⟩ Голодные гости бежали с президентского приема за хот-догами на бензозаправку Circle K в Вильянди

На приеме президента в Вильяндиском театре «Угала» гостям предлагали различные закуски, но многим еды или не хватило, или было мало. Голодные гости перед своим возвращением домой заезжали на бензозаправку Circle K, чтобы заправить и своим машины, и свои желудки. Видимо, выручка у Circle K была вчера астрономической, пишет Elu24.
Утоляющими голод на заправочной станции в Вильянди были замечены члены Рийгикогу Кристен Михал, Ханно Певкур и Урмас Круузе. Михал купил два бургера на заправке и, возможно, кофе. Урмас Круузе подкрепился хот-догом с колбасками кабаносами (сорт варено-копченых сосисок), врапом и томатным соком.
Депутат Европарламента Урмас Паэт, похоже, предпочел хот-дог с кабаносами, который съел, образно говоря, не отходя от кассы - у двери магазина.
Но были и такие гости, которые умудрились покинуть заправочную станцию с пакетами, полными еды.
Наверное, плохо кормили на президентской приеме?