КОРМИЛИ ПЛОХО? ⟩ Голодные гости бежали с президентского приема за хот-догами на бензозаправку Circle K в Вильянди

На приеме президента в Вильяндиском театре «Угала» гостям предлагали различные закуски, но многим еды или не хватило, или было мало. Голодные гости перед своим возвращением домой заезжали на бензозаправку Circle K, чтобы заправить и своим машины, и свои желудки. Видимо, выручка у Circle K была вчера астрономической, пишет Elu24.