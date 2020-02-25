СИСЬКИ НАРУЖУ! ⟩ Карди Би в образе грешной медсестры и с ракушками на сосках

Белкалис Марленис Альманзар (не очень-то просто) родилась в Нью-Йорке. А ее псевдоним — это игра букв от слова «Бакарди». Американской хип-хоп исполнительнице всего 27 лет. Но, будем откровенными, выглядит она намного старше, пишет «Стархит».

Карди Би на церемонии пре-GRAMMY Gala в отеле The Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. ФОТО: Xavier Collin/image Press Agency/Xavier Collin/image Press Agency

Виной тому, возможно, непростое детство будущей звезды. Росла девушка на юге Бронкса — самого криминального района. В 70-е из-за постоянных поджогов было уничтожено более 80% зданий, а большая часть населения покинула свои дома. Сейчас те, кто остался, предпочитают коротать время по старинке — за игрой в домино, но даже туристы знают, что выходить в вечернее и ночное время на улицу опасно для жизни.

Атмосфера Бронкса не могла не сказаться на маленькой Карди, которая с детства училась выживать. Позже она переехала к бабушке на Манхэттен, и до начала музыкальной карьеры работала... стриптизершей. Но и это не самое интересное! Ей приходилось подсыпать снотворное в напитки своих клиентов и грабить их. «Я вынуждена была работать стриптизершей. Вынуждена была делать многое. «Что, хочешь заняться со мной сексом? Ага, ага, давай пойдем в отель…» И я накачивала таких чуваков, а потом обворовывала их. Вот что бывало», — признавалась она.

Карди Би прибыла на 61-ую церемонию Grammy Awards ФОТО: Jordan Strauss / AP

Собственно, судя по нарядам, которые предпочитает певица, оголяться ей нравится. Да и нет смысла скрывать — есть что показать. Правда, раньше Карди Би выглядела совсем иначе. Прежде, чем стать знаменитой, рэперше пришлось потрудиться над своей внешностью. Так, например, она не скрывает, что установила импланты в ягодицы. А чтобы сэкономить, не побоялась сделать это в подпольной клинике. «Половина нью-йоркских стриптизерш делала операции в подобных местах, так чего мне было бояться?» — рассказывала она потом.

Увеличила певица и грудь. «Не умею плавать, поэтому купила себе грудь, чтобы можно было всплывать. Я искренне влюбилась в свою новую грудь. Это мое первое дорогое вложение», –– писала Карди в Instagram.

ФОТО: Jack Shea/Starshots/Broadimage / Jack Shea/Starshots/Broadimage