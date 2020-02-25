Вт, 25.02.2020
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МАСКИ СБРОШЕНЫ ⟩ На президентском приеме стало известно, как на самом деле зовут рэпера nublu

Nublu на президентском приеме в Угала

ФОТО: REMO TÕNISMÄE/SANDER ILVEST

Рэпер nublu прибыл на президентский прием в театр Угала в Вильянди в сопровождении его знаменитой сестры Евы-Лотты Кийбус (17), которая в январе заняла седьмое место на чемпионате мира по фигурному катанию, сообщает Elu24.

Перед тем как гости приема подойдут к президентской чете и пожмут руки, церемонимейстер называет имена и фамилии приглашенных. «Исполнитель и «Певец года» Марккус Пульк», - так объявили известного рэпера nublu. 

Теперь вся Эстония узнала, кто же рэпер по паспорту!  Журналист ETV Урмас Вайно, который комментировал  президентский прием, разволновался, видимо, увидев рэпера и представил его так: «nublu, этим все сказано».

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