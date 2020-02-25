МАСКИ СБРОШЕНЫ ⟩ На президентском приеме стало известно, как на самом деле зовут рэпера nublu

Перед тем как гости приема подойдут к президентской чете и пожмут руки, церемонимейстер называет имена и фамилии приглашенных. «Исполнитель и «Певец года» Марккус Пульк», - так объявили известного рэпера nublu.

Теперь вся Эстония узнала, кто же рэпер по паспорту! Журналист ETV Урмас Вайно, который комментировал президентский прием, разволновался, видимо, увидев рэпера и представил его так: «nublu, этим все сказано».