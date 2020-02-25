«Женщина, которая поет»: грандиозный обман Аллы Пугачевой

Для картины Александр Зацепин написал пять песен, включая известную «Этот мир придуман не нами». Пугачева нашла молодого поэта и композитора Бориса Горбоноса, пожелав записать его песни для исполнения на радио. После певица рассказала режиссеру фильма Александру Орлову о бедном больном мальчике-композиторе из Люберец, попросив вставить в киноленту получившиеся песни. Постановщик послушал произведения и согласился.

Появление второго композитора стало для Зацепина ударом: он отказался участвовать в создании киноленты, однако все же оставил написанные для фильма песни. Но настоящее потрясение ждало композитора дальше, когда выяснилось, что никакого Горбоноса не существует, а песни написала сама Примадонна. Дело в том, что певица хотела прославиться еще и как композитор и автор песен. Тогда она вместе с мужем Александром Стефановичем придумала Бориса Горбоноса. А на фотографии, которую Примадонна показала режиссеру, сама Пугачева в очках, парике и с накладными усами.