Вт, 25.02.2020
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ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ! ⟩ Кая Каллас объяснила, почему пришла одна на президентский прием

Кая Каллас на президентском приеме 24 февраля 2020 года

ФОТО: Konstantin Sednev

Вероятно, многие, кто смотрел президентский прием по телевизору, задавались вопросом: почему председатель Партии реформ Кая Каллас присутствовала в одиночестве на приеме президента? К счастью, долго искать ответ не надо: Кая Каллас назвала причину в своем аккаунте в Instagram, сообщает Elu24.

«Поскольку в этом году юбилей независимости совпал со  школьными каникулами, то Арво со старшими детьмия катается на лыжах. Поэтому я пришла одна на прием к президенту», - написала Каллас под фотографией в Instagram. Также политик отметила, что на торжественную церемонию надела платье дизайнера Оксаны Тандит.

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