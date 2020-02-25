ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ! ⟩ Кая Каллас объяснила, почему пришла одна на президентский прием

«Поскольку в этом году юбилей независимости совпал со школьными каникулами, то Арво со старшими детьмия катается на лыжах. Поэтому я пришла одна на прием к президенту», - написала Каллас под фотографией в Instagram. Также политик отметила, что на торжественную церемонию надела платье дизайнера Оксаны Тандит.