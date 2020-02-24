Пн, 24.02.2020
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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Участников факельного шествия в Старом городе ждал неприятный сюрприз

ФОТО: Postimees

Сегодня в 19:00 на площади Вабадузе в Таллинне началось факельное шествие, посвященное юбилею республики и организованное «Синим пробуждением» (Sinine Äratus) и Эстонской консервативной народной партией (EKRE).

Шествие началось после того как прозвучал государственный гимн и с речью выступил председатель EKRE Март Хельме. После этого процессия прошла по Старому городу, но на улице Виру, недалеко от Вируских ворот, участников шествия встретило изображение мужского детородного органа, нарисованное водой прямо на плитке. 

Мы не знаем, как оно там появилось и имело ли хоть какое-то отношение к факельному шествию, которое проходит в Эстонии в годовщину ЭР уже в седьмой раз. 

ФОТО: Postimees

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