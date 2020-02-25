Гороскоп на 25 февраля: у Близнецов появится повод для радости, а Стрельцы ощутят раздражительность

Овен

Если ваш близкий человек хочет побыть в одиночестве, предоставьте ему такую возможность без лишних вопросов.

Телец

День подходит для путешествий, получения новых знаний и положительных эмоций. Берегите ценные вещи.

Близнецы

Если вам чего-то хочется, не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Вы заслужили радости жизни.

Рак

В этот день лучше не засиживаться на одном месте: воспользуйтесь предоставленной возможностью.

Лев

Ваша рассеянность может сыграть с вами злую шутку – желательно, чтобы вас кто-то контролировал.

Дева

В этот день не стоит впадать в крайности и скупать все подряд. Но полезное приобретение вы все-таки сделаете, пишет «Сегодня».

Весы

Вы рискуете с головой нырнуть в решение накопившихся рабочих вопросов – отнеситесь к этому философски.

Скорпион

Звезды не рекомендуют вам в этот день посещать шумные места. Лучше уединиться и заняться собой.

Стрелец

В вас зреет недовольство, в первую очередь, собой, которое может выплеснуться и на окружающих.

Козерог

В поисках положительных эмоций не отказывайтесь от идеи творчества – в вас спят разнообразные таланты.

Водолей

Помогая решить насущные вопросы близких вам людей, вы даже забудете о собственных проблемах.

Рыбы