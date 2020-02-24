ЛЮБОВЬ ⟩ Тоомас Хендрик Ильвес и его супруга Иева слились в страстном поцелуе после рукопожатия с президентом

Для такого события бывший президент ЭР выбрал национальный костюм, а сопровождающая его супруга Иева Ильвес, которая в 2016 году сама пожимала руки гостям на торжественном приеме по случаю 98 годовщины республики, выбрала довольно строгое, но элегантное платье сине-серого цвета.

Стоит отметить, что церемония рукопожатия длится довольно долго, а гости, стоящие в конце очереди, могут порядком устать во время томительного ожидания. Хорошо, что в этом году церемония рукопожатий проходит довольно активно, Тоомас Хендрик Ильвес с супругой, как и положено бывшим президентам республики, стоял в самом начале очереди. Возможно, именно поэтому сил хватило даже на страстный поцелуй у фото-стены.