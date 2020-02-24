Пн, 24.02.2020
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ФОТО ⟩ Мартин Репинский появился на президентском приеме с «Катюшечкой, которую он любит»

Eesti Vabariigi 102. aastapäeva peole saabujad. Ugala teater, Viljandis.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Политик Мартин Репинский (33) появился на президентском приеме с возлюбленной Екатериной Васильевой.

Месяц назад политик публично признался Екатерине в любви: в центре города Йыхви появился большой рекламный плакат, посвященный Васильевой.

Катюшечка, я тебя люблю!

- гласила надпись на плакате.

Напомним, что политик Мартин Репинский недавно развелся с женой Сирет Котка-Репински и, по-видимому, после этого решил побаловать свою новую любимую, отношения с которой Мартин долгое время скрывал от посторонних глаз и в комментариях опровергал их связь. 

Мартин Репинский и Екатерина Васильева

ФОТО: Remo Tõnismäe

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