ФОТО ⟩ Мартин Репинский появился на президентском приеме с «Катюшечкой, которую он любит»

Напомним, что политик Мартин Репинский недавно развелся с женой Сирет Котка-Репински и, по-видимому, после этого решил побаловать свою новую любимую, отношения с которой Мартин долгое время скрывал от посторонних глаз и в комментариях опровергал их связь.