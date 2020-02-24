Пн, 24.02.2020
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ С Днем независимости! Моржи Эстонии 102 секунды просидели в штормовом море во имя блага страны

Сегодня днем любители зимнего купания собрались в Таллинне на пляже Пикакари, чтобы вместе отметить 102-ю годовщину республики.

На этот раз акция любителей зимнего купания носила название «EV102 или 102 секунды в ледяной воде».

На странице мероприятия в Facebook организаторы призывали всех сделать такой необычный и немного сумасшедший подарок Эстонии и самим себе.

По планам организаторов в купании должны были участвовать минимум 1002 человека, а для того, чтобы всех можно было посчитать - попросили публиковать фото с хештэгом #102sekunditvees.

Смотрите фотогалерею!

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