ГАЛЕРЕЯ ⟩ С Днем независимости! Моржи Эстонии 102 секунды просидели в штормовом море во имя блага страны

На этот раз акция любителей зимнего купания носила название «EV102 или 102 секунды в ледяной воде».

На странице мероприятия в Facebook организаторы призывали всех сделать такой необычный и немного сумасшедший подарок Эстонии и самим себе.

По планам организаторов в купании должны были участвовать минимум 1002 человека, а для того, чтобы всех можно было посчитать - попросили публиковать фото с хештэгом #102sekunditvees.