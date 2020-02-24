Эмили Ратаковски показала эксклюзивные кадры с тайной свадьбы: страстные поцелуи пары

Под венец манекенщица Эмили Ратаковски пошла только через несколько недель отношений с продюсером и актером Себастьяном Бир-Маклардом, известного по фильмам "Хорошее время" (Good Time) и "Бог знает что" (Heaven Knows What). Несмотря на то, что романтические отношения пары длились совсем мало, они были знакомы около двух лет.

Вместо роскошного свадебного платья модель выбрала строгий костюм горчичного цвета от Zara, а также шляпку с французской сетчатой ​​вуалью. Хотя будущие супруги планировали тайную свадьбу, однако хранить бесконечное семейное счастье в секрете им удалось лишь 4 часа. С тех пор, как Эмили Ратаковски официально стала женой, она довольно часто появляется с мужем публично. Однако свадебные кадры афишировала неохотно.

И вот сегодня, 23 февраля, в день второй годовщины со дня свадьбы, звезда поделилась эксклюзивным видео на личной странице в инстаграме. Близкие знаменитостей зафиксировали первый супружеский поцелуй. Даже в такой трогательный момент пара не скрывала страсти, которая бушует между ними.

Два года назад в здании суда. 10/10 вышла бы замуж снова (& снова & снова & снова),