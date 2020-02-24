Секс с соседкой. Почему мужчина ищет любовницу поближе к дому

Жажда новизны

Желание завести любовницу уже говорит о том, что мужчине чего-то не хватает. Возможно, сексуальная жизнь в семье угасла. И, если ничего более оригинального, чем секс раз в месяц в миссионерской позе, у него с женой не происходит — это повод начать поиски на стороне. Причина может быть в кризисе среднего возраста — он хочет почувствовать себя все еще молодым. Или с помощью любовницы он хочет повысить свой социальный статус и вырасти в своих глазах. Мол, сразу двух женщин удовлетворяет. В таком случае любовница якобы докажет, что он еще на многое способен и возраст не помеха. Мужчины почти всегда сигнализируют о своих проблемах. Если поведение мужа в браке изменилось — это повод задуматься, не завел ли он себе кого-то на стороне.

Тяга к запретному

Для мужчин секс на стороне — это желание запретного и ощущение того, что он преступает некую социальную черту, нарушает границы. Это приводит к выбросу адреналина. А чувство вины, которое подсознательно испытывает изменник, толкает его в пучину адюльтера с головой. Как правило, выбор любовницы по соседству лишь обостряет это чувство запретного. Он фактически нарушает личные границы. И практически занимается сексом в супружеской кровати, пока жены нет дома. Тем самым мужчина самоутверждается.

Желание быть пойманным

Впрочем, порой любовница появляется от чувства вины и подсознательного желания изменить свою жизнь коренным образом. Это происходит от того, что мужчина растерял уважение к своей супруге и подсознательно готов к разводу, однако для принятия такого решения ему нужен повод. Поэтому любовница-соседка — это самый простой и понятный выход из ситуации. Неверный муж словно подсознательно желает быть застуканным на месте прелюбодеяния. В любом случае секс с соседкой вряд ли закончится как-то благополучно. Или тайна будет раскрыта, или мужчина долгое время будет жить двойной жизнью. В остатке — или разрушенная семья, или порушенная психика.