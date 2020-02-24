ГАЛЕРЕЯ ⟩ Гостей на президентский прием в Вильянди доставит спецпоезд

Пассажиры, прибывшие сегодня из Вильянди на Балтийский вокзал в 13.20, неожиданно для себя ступили на красную ковровую дорожку, расстеленную по всему перрону. На самом же деле она предназначена не для прибывших в столицу гостей, а для отправляющихся в Вильянди.
На праздничный президентский прием около 200 гостей отправятся сегодня на специальном поезде, который начнет свой путь с Балтийского вокзала в 14.13. По торжественному случаю перрон застелили красным ковром.
Поезд прибудет в Вильянди к 16 часам. Во время поездки гости будут наслаждаться музыкой и пением. В Вильянди поезд встретит мужской хор Сакала.
Президентский прием начнется в 18.00.