ВИДЕО ⟩ Незнакомку в метро попросили спеть песню Леди Гаги. Она сделала это, да еще как!

Последнюю участницу видео — прохожую из метро, попросили спеть оскароносную композицию Shallow из киноленты «Звезда родилась». И она спела, да еще как!

Видео набрало более 17 миллионов просмотров в Facebook и 23 миллиона — в Twitter, где его опубликовал фанатский профиль Леди Гаги.

Пользователи Сети восторгались талантом женщины, некоторые отмечали, что видео, скорее всего, постановочное, однако это не умаляет таланта незнакомки. Некоторым песня в её исполнении понравилась намного больше, чем Гаги.

Как пишет «Медуза», восходящая звезда интернета — профессиональная певица и автор песен Шарлотта Обери. Женщина часто исполняет каверы на популярные композиции.

Издание отмечает, что в начале недели в Instagram-аккаунте Шарлотты Обери было семь тысяч подписчиков, а теперь - 270 тысяч.

Сам автор видео – Кевин Фрешуотер – заявил, что рад открыть миру талант.

Помимо Шарлотты, в его ролике принял участие еще по крайней мере один талантливый парень. То, как он поет «Bohemian Rhapsody» можно послушать на 42-ой секунде видео.