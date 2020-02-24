ВИДЕО ⟩ Родители, следите за детьми: в соцсетях распространяется смертельная игра «вызов на прыжок»

В социальной сети Tik-Tok набирает популярность очередной челлендж, жертвами которого стали уже сотни подростков в США и других странах мира. Помешательство известно под названием Skull-Breaker Challenge и распространяется по многим странам, так что бдительность родителей не будет лишней. Перевести можно как «челлендж со сломленным черепом». В русском варианте больше известен как «прыжок с подножкой».

В челлендже участвуют три человека. Стоя рядом друг с другом, они готовятся к прыжку. Однако те, кто находятся по краям, в итоге не прыгают. Их задача – вывести из баланса срединного участника в тот момент, когда он находится в воздухе. С обеих сторон ему подставляют «воздушную подножку». Человек теряет равновесие и… падает на спину со всего размаху.

Врачи по всему миру трубят тревогу: подобные эксперименты могут привести к тяжелым травмам спины, головы, могут вызвать кровотечения и повреждения внутренних органов. Пошутив таким образом, можно сделать человека инвалидом на всю жизнь, возможен и смертельный исход.

Даже будучи готовым к падению, не всегда можно упасть удачно, не говоря уже о случаях, когда человек падает неожиданно.

Как отмечает психолог Сабрина Сайкс из медицинского центра Векснер, штата Огайо, неудивительно, что в большинстве своем во флешмобе участвуют подростки, так как область мозга, отвечающая за управление импульсами, в подростковом возрасте все еще до конца не сформирована. «В результате молодежь более склонна участвовать в массовых инициативах, стремясь к поиску острых ощущений и не концентрируясь при этом на потенциальных рисках и последствиях», - цитирует слова психолога New York Post.

В Соединенных Штатах есть случаи подачи исков со стороны родителей пострадавших детей на администрацию школ за допущение подобных игр среди школьников. В Израиле в феврале подросток также оказался в больнице с тяжелой травмой головы в результате подобной забавы, у него начались судороги. Учитывая травматичность нового подросткового развлечения, Минобразования Израиля решило провести в школах массовую разъяснительную кампанию, объясняя школьникам всю опасность подобной забавы для здоровья и жизни.

Сообщения о подростках, получивших тяжелые травмы головы, шеи и спины во время выполнения прыжка, поступают со всего мира. Мать пострадавшей во Флориде девочки созвала недавно специальную пресс-конференцию, на которой поведала историю дочери, страдающей от сильнейших болей после падения при исполнении «трюка TikTok».

«Что может быть «веселее», чем забава, способная разбить вам череп? При том, что кто-то снимает происходящее на камеру, чтобы запостить в социальных сетях. Да, именно этим занимаются люди на социальных платформах, подобных TikTok», - пишет автор Forbes Брюс Ли, специалист по политике здравоохранения в Городском университете Нью-Йорка (CUNY).