«Мы остановили нашу красивую историю любви»: Павел Прилучный сообщил о разводе

32-летний актер опубликовал официальное заявление о крахе семейного союза с 30-летней телеведущей. Павел Прилучный заверил, что остался в дружеских отношениях с Агатой Муцениеце.
Сегодня стало известно о том, что одна из самых красивых пар российского кино распалась. Соведущая детского «Голоса» сделала эмоциональное обращение к поклонникам. Агата призналась, что выложила его, нарушив договоренность с Павлом. После этого ее муж разместил пост, который изначально они должны были опубликовать одновременно.
Звездный актер сериала «Мажор» отметил, что переживает сложный период в жизни. Павел попросил поклонниц и журналистов «проявить солидарность» и не тревожить его.
«Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может, ещё и больше. Наши отношения остаются дружескими, всё происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!» — резюмировал актер.
Летом Муцениеце призналась, что Прилучный уговаривает ее на третьего ребенка. Однако телеведущая заверила, что пока не готова стать многодетной мамой.