«Мы остановили нашу красивую историю любви»: Павел Прилучный сообщил о разводе

Сегодня стало известно о том, что одна из самых красивых пар российского кино распалась. Соведущая детского «Голоса» сделала эмоциональное обращение к поклонникам. Агата призналась, что выложила его, нарушив договоренность с Павлом. После этого ее муж разместил пост, который изначально они должны были опубликовать одновременно.

«Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни, и вообще, были честны, про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать», — заявил Прилучный.

Звездный актер сериала «Мажор» отметил, что переживает сложный период в жизни. Павел попросил поклонниц и журналистов «проявить солидарность» и не тревожить его.

«Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может, ещё и больше. Наши отношения остаются дружескими, всё происходит обоюдно, с уважением и по-взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!» — резюмировал актер.

Cупруги воспитывают шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочь Мию. Два года назад актеры уже принимали решение расстасться. Однако затем они помирились и сделали «обручальные тату». Год назад стало известно о том, что Павел избил жену.