ТОП-13 ⟩ Удивительные факты об Эстонии, так восхищающие иностранцев

1. Эстония является буфером между Скандинавией, Центральной и Восточной Европой

Вы можете добраться в Эстонию из любого места Европы по суше, по воздуху или по воде. В эту расположенную на северо-востоке Европы небольшую страну можно за считанные часы добраться на пароме из Финляндии и Швеции, на автобусе из таких европейских столиц как Варшава и Берлин, либо, сев на ночной поезд в Санкт-Петербурге, наутро оказаться в самом центре Таллина.

Tallink Silja Line. ФОТО: Mikhail Fomichev / RIA Novosti

Столица Эстонии Таллин - это лучше всего сохранившийся средневековый город в Северной Европе

Столичный Таллин, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил права города в XIII веке от короля Дании. С той поры Таллин находился под властью правителей разных стран: Дании, Швеции, Германии, царской, а затем и Советской России. Старый Таллин изобилует средневековыми домами и улочками и до сих пор защищен остатками городской стены. Богатая архитектура города дает пищу для множества легенд и историй, с которыми будет интересно познакомиться.

Почти 50% Эстонии покрыто лесами

...а сами эстонцы души не чают в своих лесах, болотах и обитающих там существах, таких как рыси, бурые медведи, волки, лисы, зайцы и олени. Не зря говорят, что эстонцы чувствуют духовное родство с окружающей природой.

ФОТО: Sven Zacek/1

С населением примерно в 1,3 миллиона человек Эстония больше Дании или Голландии

Среди европейских стран с наименьшей плотностью населения Эстония - просто идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты больших городов и расслабиться на природе, наслаждаясь тишиной и покоем.

Поющая нация

Эстония славится самой большой коллекцией народных песен: в архиве хранится более 133 тысяч записей. Эстонцев часто называют поющей нацией. Каждые пять лет здесь проходит Эстонский праздник песни и танца, который собирает 200 тысяч исполнителей и зрителей.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Экстремальные качели

В детстве многие любят раскачиваться на качелях до предела, а некоторые и вовсе делают «солнышко». В Эстонии катание на качелях является народным видом спорта. Даже устраиваются соревнования, на которых взрослые люди с удовольствием крутятся на 360 градусов.

Центр туризма

Хотя население Эстонии составляет всего 1,3 миллиона человек, каждый год сюда приезжают более 2 миллионов туристов. Эстония - одна из немногих стран, где количество гостей превышает количество жителей. При этом места хватает всем, особенно на природе.

Эстония - одна из наименее религиозных стран в мире

Хотя в Эстонии много исторических церквей, только немногим более четрверти населения страны исповедуют ту или иную религию, в частности лютеранство, которое наиболее широко распространено среди этнических эстонцев.

Космическая еда

Несмотря на небольшой размер, Эстония активно участвует в покорении космоса. Например, еще в 1962 году на заводе в Пылтсамаа начали выпускать продукты для космонавтов. С тех пор производство закрыли, но независимая Эстония тоже успела многого добиться: например, в 2013 году запустила на орбиту первый эстонский спутник ESTCube.

ФОТО: Peeter Langovits

Экология

Идея международного субботника родилась в Эстонии в 2008 году, когда более 50 тысяч волонтеров вышли на сбор мусора. На сегодня в субботниках приняли участие около 16 миллионов человек из 113 стран. Кстати, эстонские дизайнеры тоже привлекают внимание к проблеме и часто используют мусор в своих изделиях.

11. Знаменитые деревья

Из всех деревьев Эстонии самым известным является дуб, растущий посреди футбольного поля в Ориссааре. В советские время его пытались выкорчевать два трактора, но ничего не вышло. Дуб продолжает расти и в 2015 году получил титул Европейского дерева года.

Ледяные дороги

В зимнее время автолюбители могут прокатиться по ледяным дорогам. Дорога на остров Хийумаа является самой длинной в Европе и пролегает по 25 километрам замерзшего моря. Всего в Эстонии существует семь официальных ледовых путей.

ФОТО: Sander Ilvest

Банный марафон

Крупнейший банный марафон Европы проходит в Эстонском городе Отепяэ. Команды совсего мира должны как можно быстрее посетить два десятка самых разных бань. Также в программу входит купание в проруби.