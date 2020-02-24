ТОП-13 ⟩ Удивительные факты об Эстонии, так восхищающие иностранцев

Сегодня, 24 февраля, наша страна празднует свою 102-ю годовщину! Эстония похожа и не похожа на другие страны. В ней нашлось место и скандинавскому минимализму, и западноевропейскому шику, и постсоветской ностальгии. В день рождения республики мы предлагаем вам познакомьтесь с удивительными фактами, пишет VisitEstonia.
1. Эстония является буфером между Скандинавией, Центральной и Восточной Европой
Вы можете добраться в Эстонию из любого места Европы по суше, по воздуху или по воде. В эту расположенную на северо-востоке Европы небольшую страну можно за считанные часы добраться на пароме из Финляндии и Швеции, на автобусе из таких европейских столиц как Варшава и Берлин, либо, сев на ночной поезд в Санкт-Петербурге, наутро оказаться в самом центре Таллина.
Столица Эстонии Таллин - это лучше всего сохранившийся средневековый город в Северной Европе
Столичный Таллин, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил права города в XIII веке от короля Дании. С той поры Таллин находился под властью правителей разных стран: Дании, Швеции, Германии, царской, а затем и Советской России. Старый Таллин изобилует средневековыми домами и улочками и до сих пор защищен остатками городской стены. Богатая архитектура города дает пищу для множества легенд и историй, с которыми будет интересно познакомиться.
Почти 50% Эстонии покрыто лесами
...а сами эстонцы души не чают в своих лесах, болотах и обитающих там существах, таких как рыси, бурые медведи, волки, лисы, зайцы и олени. Не зря говорят, что эстонцы чувствуют духовное родство с окружающей природой.
С населением примерно в 1,3 миллиона человек Эстония больше Дании или Голландии
Среди европейских стран с наименьшей плотностью населения Эстония - просто идеальное место для тех, кто хочет отдохнуть от суеты больших городов и расслабиться на природе, наслаждаясь тишиной и покоем.
Поющая нация
Эстония славится самой большой коллекцией народных песен: в архиве хранится более 133 тысяч записей. Эстонцев часто называют поющей нацией. Каждые пять лет здесь проходит Эстонский праздник песни и танца, который собирает 200 тысяч исполнителей и зрителей.
Экстремальные качели
В детстве многие любят раскачиваться на качелях до предела, а некоторые и вовсе делают «солнышко». В Эстонии катание на качелях является народным видом спорта. Даже устраиваются соревнования, на которых взрослые люди с удовольствием крутятся на 360 градусов.
Центр туризма
Хотя население Эстонии составляет всего 1,3 миллиона человек, каждый год сюда приезжают более 2 миллионов туристов. Эстония - одна из немногих стран, где количество гостей превышает количество жителей. При этом места хватает всем, особенно на природе.
Эстония - одна из наименее религиозных стран в мире
Хотя в Эстонии много исторических церквей, только немногим более четрверти населения страны исповедуют ту или иную религию, в частности лютеранство, которое наиболее широко распространено среди этнических эстонцев.
Космическая еда
Несмотря на небольшой размер, Эстония активно участвует в покорении космоса. Например, еще в 1962 году на заводе в Пылтсамаа начали выпускать продукты для космонавтов. С тех пор производство закрыли, но независимая Эстония тоже успела многого добиться: например, в 2013 году запустила на орбиту первый эстонский спутник ESTCube.
Экология
Идея международного субботника родилась в Эстонии в 2008 году, когда более 50 тысяч волонтеров вышли на сбор мусора. На сегодня в субботниках приняли участие около 16 миллионов человек из 113 стран. Кстати, эстонские дизайнеры тоже привлекают внимание к проблеме и часто используют мусор в своих изделиях.
11. Знаменитые деревья
Из всех деревьев Эстонии самым известным является дуб, растущий посреди футбольного поля в Ориссааре. В советские время его пытались выкорчевать два трактора, но ничего не вышло. Дуб продолжает расти и в 2015 году получил титул Европейского дерева года.
Ледяные дороги
В зимнее время автолюбители могут прокатиться по ледяным дорогам. Дорога на остров Хийумаа является самой длинной в Европе и пролегает по 25 километрам замерзшего моря. Всего в Эстонии существует семь официальных ледовых путей.
Банный марафон
Крупнейший банный марафон Европы проходит в Эстонском городе Отепяэ. Команды совсего мира должны как можно быстрее посетить два десятка самых разных бань. Также в программу входит купание в проруби.