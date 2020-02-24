В наших ресторанах KFC все меню только на английском: возмущены даже святые отцы

Вийлма написал, что впервые зашел в ресторан быстрого питания KFC в тц Kristiine, и был разочарован тем, что почти все тексты были на английском языке, включая и цитаты на стенах.

Фирма Apollo Group OÜ, владеющая ресторанами быстрого питания KFC в Прибалтике, быстро отреагировала на критику представителя церкви и пообещала уже сегодня заняться переводами текстов на эстонский язык.

Варро Вооглайд, председатель Фонда защиты семьи и традиций, не беспокоится о текстах на английском языке и не считает это проблемой. Он отметил в Facebook, что Вийлма недавно отказался поддержать консервативное издание Lens, но активно рекламирует сеть фаст-фудов. «Я попросил Вийлму использовать его сан, чтобы выступить в защиту нерожденных детей и отметить наши уличные рекламные плакаты, на которых указывалось, что нерожденные дети - это те же люди», - рассказал Вооглайд о предложении, от которого Вийлма отказался.

Вот этот самый плакат, говорящий, что нерожденные дети - те же люди. ФОТО: Мадис Велтман

Вооглайда раздражает и то, что пост архиепископа в соцсети больше похож на текст для контент-маркетинга, из чего можно сделать вывод, что церковник «явно продвигает KFC». «Как и другим религиозным лидерам, Вийлме почти никогда нечего сказать о серьезных моральных проблемах в нашем обществе, особенно если это подразумевает, пусть и косвенно, критику правительства», - пишет Вооглайд, который сам является католиком.