В наших ресторанах KFC все меню только на английском: возмущены даже святые отцы

На прошлой неделе архиепископ Эстонской лютеранской церкви EELK Урмас Вийлма рассказал о своем опыте в ресторане быстрого питания KFC на Facebook. Ему показалось странным то, что все меню на английском языке, нигде нет ни слова на эстонском. Однако член консервативной партии Варро Вооглайд обратил внимание на ошибочные приоритеты святого отца, пишет Elu24.
Вийлма написал, что впервые зашел в ресторан быстрого питания KFC в тц Kristiine, и был разочарован тем, что почти все тексты были на английском языке, включая и цитаты на стенах.
Фирма Apollo Group OÜ, владеющая ресторанами быстрого питания KFC в Прибалтике, быстро отреагировала на критику представителя церкви и пообещала уже сегодня заняться переводами текстов на эстонский язык.
Варро Вооглайд, председатель Фонда защиты семьи и традиций, не беспокоится о текстах на английском языке и не считает это проблемой. Он отметил в Facebook, что Вийлма недавно отказался поддержать консервативное издание Lens, но активно рекламирует сеть фаст-фудов. «Я попросил Вийлму использовать его сан, чтобы выступить в защиту нерожденных детей и отметить наши уличные рекламные плакаты, на которых указывалось, что нерожденные дети - это те же люди», - рассказал Вооглайд о предложении, от которого Вийлма отказался.
Вооглайда раздражает и то, что пост архиепископа в соцсети больше похож на текст для контент-маркетинга, из чего можно сделать вывод, что церковник «явно продвигает KFC». «Как и другим религиозным лидерам, Вийлме почти никогда нечего сказать о серьезных моральных проблемах в нашем обществе, особенно если это подразумевает, пусть и косвенно, критику правительства», - пишет Вооглайд, который сам является католиком.
Вооглайд также жаловался, что у него не было возможности прокомментировать пост архиепископа в Facebook. «Я спросил Вийлму на всякий случай, не заблокировал ли он меня, но он ответил отрицательно, - написал он и попросил комментаторов помочь выяснить правду.