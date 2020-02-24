ЖАРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие краски и сексуальные красотки бразильского карнавала в Рио

В Бразилии 22 февраля начался всемирно известный карнавал. Слово «карнавал» происходит от португальского Carne Vale, что означает «мясо, прощай». Открывается он за 40 дней до Пасхи, в субботу, и длится до следующей среды, называемой «пепельной», с которой начинается Великий пост. Это своеобразное прощание бразильцев с земными удовольствиями, в частности с мясом и весельем, запрещенными до Пасхи, пишет Elu24.
Традиция шумных праздников накануне Великого поста пришла в Бразилию вместе с португальскими завоевателями. Сначала это была Масленица, а позже она трансформировалась в карнавал с масками и костюмами. Карнавал — это удивительные представления, красочное танцевальное шествие и уличные гулянья, сообщает РИА Новости.
Неотъемлемой частью спектакля становятся потрясающие декорации.Лучшие дизайнеры в Бразилии работают над созданием уникальных костюмов для участников фестиваля. Главный карнавал проходит в Рио-де-Жанейро, однако празднуют и в соседних городах (Сан-Паулу, Ресифи, Салвадоре и Форталезе). Сотни тысяч людей со всего мира приезжают в Бразилию на дни карнавала, чтобы прочувствовать атмосферу праздника и насладиться незабываемым зрелищем.
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