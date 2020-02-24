ЖАРКАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркие краски и сексуальные красотки бразильского карнавала в Рио

В Бразилии 22 февраля начался всемирно известный карнавал. Слово «карнавал» происходит от португальского Carne Vale, что означает «мясо, прощай». Открывается он за 40 дней до Пасхи, в субботу, и длится до следующей среды, называемой «пепельной», с которой начинается Великий пост. Это своеобразное прощание бразильцев с земными удовольствиями, в частности с мясом и весельем, запрещенными до Пасхи, пишет Elu24.