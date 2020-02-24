ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ⟩ Климатолог раскрыл, как аномально теплая зима скажется на лете

Аномально теплая зима не повлечет за собой рекордно жаркое или, напротив, холодное лето, как это можно было бы предположить. Об этом URA.RU рассказал сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев. По мнению эксперта, температура предстоящим летом будет средней или чуть ниже средней.

«Ожидать того, что предстоящее лето будет жарким, не приходится. Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию, чтобы не было большого скачка средних температур. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — отметил в беседе с корреспондентом агентства Киселев. По его словам, эта закономерность подтверждена многолетними данными.