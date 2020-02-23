Miyagi & Andy Panda отдадут прибыль с тура по Европе девочке, нуждающейся в самом дорогом лекарстве

Мы всегда придерживались правила «Благие дела любят тишину». Но это именно тот случай, когда только придав огласку проблеме и показав личный пример, мы сможем спасти жизнь ребенку. Наш анонсированный еще в прошлом году концертный тур по городам Европы теперь официально носит имя маленькой Арнеллы — Miyagi & Andy Panda Arnella’s Tour. Все заработанные в туре деньги мы перечислим семье Арнеллы Персаевой.