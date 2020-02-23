Miyagi & Andy Panda отдадут прибыль с тура по Европе девочке, нуждающейся в самом дорогом лекарстве

Авторы самого популярного русскоязычного клипа на YouTube — I Got Love — рэперы Азамат Кудзаев (Miyagi) и Сослан Бурнацев (Andy Panda) объявили, что вся прибыль с их тура по Европе будет направлена семье 1,5-годовалой Арнеллы Персаевой из родного города музыкантов — Владикавказа, пишет Super.ru.
У малышки спинально-мышечная атрофия, для лечения ей необходимо $2,5 миллиона. Большая честь этой баснословной суммы — $2,4 миллиона — необходима для покупки препарата Zolgensma, который изобрели в Швейцарии в прошлом году. Это самое дорогое лекарственное средство в мире, которое даже разыгрывают в лотерее.
Мы всегда придерживались правила «Благие дела любят тишину». Но это именно тот случай, когда только придав огласку проблеме и показав личный пример, мы сможем спасти жизнь ребенку. Наш анонсированный еще в прошлом году концертный тур по городам Европы теперь официально носит имя маленькой Арнеллы — Miyagi & Andy Panda Arnella’s Tour. Все заработанные в туре деньги мы перечислим семье Арнеллы Персаевой.
– Miyagi & Andy Panda.