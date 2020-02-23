Модель успеха: правила жизни и продвижения бренда Эмили Ратаковски

Актриса и модель Эмили Ратаковски начала проводить рекламные кампании в Instagram, когда, как говорится, это еще не было мейнстримом. Сейчас она модный инфлюэнсер, соосновательница бренда Inamorata и икона феминистского движения. У Ратаковски целая армия фанатов – 25 миллионов подписчиков, которые раскупают новинки ее бренда в первые сутки после появления товара.

Известность к 28-летней Эмили пришла в 2013 году, после выхода музыкального клипа на песню Робина Тика Blurred Lines.

С тех пор модель успела поработать в рекламных кампаниях DKNY, Kerastase, L’Oreal и других популярных брендов. А в 2017 году Ратаковски и ее подруга детства из Сан-Диего решили, что нужно основать собственный бренд и выпустили первую коллекцию купальников в милый горошек. В настоящее время бренд Inamorata расширил линейку до 85 предметов одежды и аксессуаров.

О секрете успеха

Секрет успеха компании прост: она по-прежнему полностью принадлежит своим основательницам, ведь девушки отказались от идеи привлечения стороннего инвестора. Ратаковски лично занимается продвижением бренда на своей странице в Instagram. Естественно, прибыль Inamorata приносит с первых дней существования.

Недавно Ратаковски стала участницей рейтинга Forbes "30 до 30" в категории «Искусство и стиль». За это время она научилась заключать контракты, лицензионные соглашения, понимать процедуры передачи прав на использование имени и образа в рамках коллаборации – множество юридических моментов. Эмили с самого начала сориентировалась и поняла, что личный бренд двигает компанию гораздо лучше множества рекламных агентств.

О популярности

Сегодня имя Ратаковски – синоним сексуальности и в то же время сильного женского характера. Она не обделена вниманием СМИ – даже такая банальная вещь, как выгул собаки превращается в шоу. Эмили нет-нет, да и появится в чем-то очень соблазнительном, держа собаку на поводке, а папарацци только и надо – снимают во всех ракурсах.

Ратаковски говорит, что традиционный PR уходит. «Сейчас я уже сама пытаюсь устроить вечеринку и дать прессе возможность написать о ней. Вместо того, чтобы говорить, что я была на таком-то мероприятии и делала то, чем обычно занимаются модели, я пытаюсь показать, на что я сама способна. Благодаря Inamorata я действительно могу это делать», – говорит эмили.

О творчестве и влиянии

Модель считает свою работу очень творческой. А отзывы благодаря социальным сетям теперь можно получить мгновенно. Это создает впечатление, что инфлюэнсеры располагают властью.

О планах и целях

Эмили Ратаковски не отрицает, что когда-то может уйти в политику – ее это увлекает. А в основе грядущих целей лежит одна идея: модель хочет рассказать свою историю и поделиться своим видением. Для этого девушка работает над книгой – сборником эссе, выхода которого ждет с нетерпением.

«Мир так сильно изменился. Больше нет актрис, которые только и делают что снимаются в кино, или моделей, которые просто что-то рекламируют и больше не занимаются ничем. Сейчас любой может развивать идеи, которые ему хочется претворить в жизнь», – Эмили.