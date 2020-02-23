«Надо защищаться»: Пелагея рассказала о жизни после развода

Надо защищаться, я учусь этому. Я всегда до этого была таким котом Леопольдом: "Ребята, давайте жить дружно" и все такое. А в какой-то момент я поняла, что я девушка взрослая, я мать, и за правду, за правое дело, за свое имя, репутацию, семью я готова даже пойти на бокс. Не пилатесом единым,