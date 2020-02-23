ОГОНЬ! ⟩ Анастасия Квитко показала аппетитную попку в стрингах-ниточках

Российская модель и блогер Анастасия Квитко, более известная как «русская Кардашьян», вновь взбудоражила фанатов своими пышными формами. Instagram-звезда продемонстрировала поклонникам аппетитные ягодицы в стрингах-ниточках, сидя в сексуальной позе. Знаменитость выбрала для прогулки на яхте купальник синего цвета со шнуровкой на спине.

Также Квитко позировала в профиль в том же сексуальном наряде на водном скутере. Компанию ей составила подруга в черном слитном купальнике.

Поклонники «русской Кардашьян» со всех уголков планеты выразили восхищение знаменитой блондинке и осыпали ее самыми смелыми комплиментами под постом. Снимок за несколько часов набрал свыше 128 тысяч лайков.