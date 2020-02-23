ВИДЕО ⟩ Похорошевшая Лолита показала фигуру в купальнике

Популярная исполнительница Лолита Милявская поделилась на своей Instagram-странице коротким видео, в котором рассказала, что перед концертом ходит в бассейн, чтобы тренировать дыхание. Подписчики артистки отметили, что звезда выглядит постройневшей и помолодевшей, пишет Русский TVNET.
56-летняя Лолита регулярно делится с подписчиками короткими видео, где рассказывает о своей жизни. Недавно имя артистки пестрило в заголовках многочисленных изданий – обсуждался ее скандальный развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым.
Напомним, после расставания с мужчиной Милявская старалась избегать интервью. Бракоразводный процесс комментировал лишь ее адвокат.
В коротком видео артистка артистка позирует перед зеркалом в белоснежном купальном костюме с узором в виде ожерелья.
«Не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: "Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе еще работать и работать!", с удовольствием подчиняюсь», – написала под видео Лолита.
Подписчики 65-летней певицы заметили, что Лолита заметно постройнела и похорошела.
«Я хочу вам сказать, что я восхищаюсь вами!», «В отличной форме! А в жизни – еще стройнее и прекраснее!», «Мне бы так выглядеть в свои 53», «Очень красивая и подтянутая», «Самый лучший способ стать красивой – поменять мужика!», – писали восхищенные поклонники.