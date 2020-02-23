ВИДЕО ⟩ Похорошевшая Лолита показала фигуру в купальнике

56-летняя Лолита регулярно делится с подписчиками короткими видео, где рассказывает о своей жизни. Недавно имя артистки пестрило в заголовках многочисленных изданий – обсуждался ее скандальный развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым.

Напомним, после расставания с мужчиной Милявская старалась избегать интервью. Бракоразводный процесс комментировал лишь ее адвокат.

В коротком видео артистка артистка позирует перед зеркалом в белоснежном купальном костюме с узором в виде ожерелья.

«Не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: "Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе еще работать и работать!", с удовольствием подчиняюсь», – написала под видео Лолита.

Подписчики 65-летней певицы заметили, что Лолита заметно постройнела и похорошела.