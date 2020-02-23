ГАЛЕРЕЯ ⟩ Виктор Крон может в этом году представить Швецию на «Евровидении»

Год назад Виктор Крон участвовал в конкурсе Eesti Laul с песней «Storm», которую написали Стиг Ряста, Валло Кикас и Фред Кригер. В отборочном конкурсе Крон проделал великолепную работу и отправился на «Евровидение» представлять нашу страну, где занял 20-е место.