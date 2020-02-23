ГАЛЕРЕЯ ⟩ Виктор Крон может в этом году представить Швецию на «Евровидении»

Шведский певец Виктор Крон намерен вновь попасть на «Евровидение». Артист участвует в шведском конкурсе Melodifestivalen и совсем скоро станет известно, удастся ли ему повторить прошлогодний успех.
Год назад Виктор Крон участвовал в конкурсе Eesti Laul с песней «Storm», которую написали Стиг Ряста, Валло Кикас и Фред Кригер. В отборочном конкурсе Крон проделал великолепную работу и отправился на «Евровидение» представлять нашу страну, где занял 20-е место.
В шведском отборочном конкурсе Melodifestivalen Виктор выступает с песней «Troubled Waters», написанную Дино Меданходжичем и Бенджамином Йеннебо.
Удастся ли Виктору Крону вырваться из полуфинала конкурса, станет известно совсем скоро!