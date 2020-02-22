Съехавшая от Волочковой 14-летняя дочь начала зарабатывать

Единственная дочь балерины Анастасии Волочковой, Ариадна Волочкова, родилась в 2005 году. Отец девочки – бизнесмен Игорь Вдовин. Через год после появления малышки на свет ее родители разошлись. Сегодня у отставной примы и предпринимателя довольно сложные отношения: Волочкова обвиняет Вдовина в похищении 1,4 миллионов евро, бизнесмен, в свою очередь, говорит, что у танцовщицы не все в порядке с головой.

Ариадна Волочкова достаточно давно живет у отца. Официальная причина переезда подростка – близость дома Вдовина к школе. Дочь балерины отлично ладит с новой избранницей бизнесмена. 14-летняя Ариадна и ее мачеха вместе ходят по магазинам, посещают светские мероприятия.

Наследница скандальной балерины уже пробует самостоятельно зарабатывать. Волочкова-младшая продала за 72 евро свою картину. Половину вырученной суммы Ариадна отдаст на благотворительность – приюту для животных. Юная красавица отметила, что подписала работу как A.Volo.