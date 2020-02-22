«В ней мертво все»: Любовь Успенская пожалела о съемках с бездушной Собчак

Поводом для обсуждения в очередной раз стала дочь артистки, которая переживает не лучший период в жизни. Недавно Татьяна Плаксина публично сказала в адрес матери множество обидных слов, а позже попросила прощение и уехала в Америку. Казалось, история окончена, но не все оказались способны остановиться в погоне за очередной сенсацией. Среди них — Ксения Собчак, решившая продолжить раскручивать конфликт в эфире своего телешоу. Правда, съемки принесли ей не заветные рейтинги, а осуждение.

65-летняя Любовь Залмановна признается, что шла на шоу к опытной телеведущей, чтобы почувствовать опору и поддержку, но получила лишь негатив и неудобные вопросы. «С каких пор проблемы других людей становятся не поводом понять, поддержать, услышать, а причиной получить собственную выгоду, перекрутить обстоятельства до условий «хайпа». Как будто формулировка хлеба и зрелищ трансформировалась в «крови и зрелищ», — рассказала после Успенская.

По мнению певицы, Собчак превратилась в «холодную, циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого свадебного катафалка, оставившая там свою душу». Кроме того, артистке не понравилось, что Ксения не только не дала ей высказаться, но и затыкала рот другим участникам шоу.

Успенская также вспомнила о том, что телеведущая вышла из приличной семьи, но затем ступила на скользкую дорожку развлекательных и низкопробных шоу, где не ценятся понятия чести, морали и вечных ценностей.

«Теперь понимаю, почему катафалк был свадебной машиной этой женщины — в ней мертво все, и даже союз с Богомоловым не способен оживить ее душу», — говорит Успенская.

Несмотря на проблемы в семье королевы русского шансона, она не падает духом и говорит, что справится со всем негативом: «В трудные времена в семье все становятся друг за друга и держат за руку, не давая упасть еще ниже. А когда буря пройдет — разбирают ошибки». Именно так и поступает певица — держит дочь за руку, в то время как ее пытаются вырвать редакторы телепрограмм и лицемерные шоу.

Не стала молчать и Ксения, решив ответить недавней героине шоу — телеведущая считает, что не нужно видеть в ней друга, потому что она журналист, который не может поддержать или вставать на колени. «Вы просто пришли, чтобы выглядеть определенным образом, и вам не понравилось, что я вытащила из вас то, что вы не хотели рассказывать. Я могу только постараться разобраться в ситуации. И уж точно ничего не вырываю из контекста и не компилирую. Все, что вы сказали по существу, мы оставим нетронутым монтажом. Я вам это обещаю».

Напомним, что в середине января наследница Успенской, Татьяна Плаксина, стала героиней программы на НТВ, в которой заявила, что мама избивала ее и издевалась — держала взаперти и пыталась насильно поить лекарствами.

Позже Плаксина сказала, что ее оболгали, мол, редакторы шоу обещали ей эфир про творчество, но в студии неожиданно стали обсуждать личную жизнь. Конфликт вылился в СМИ, и Татьяна даже на время решила уехать в США, где ее встретили близкие друзья и врачи — Успенская заявила, что у наследницы серьезные проблемы с психикой и ей требуется постоянная медицинская помощь.