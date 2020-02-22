ГАЛЕРЕЯ 18+ ⟩ В латвии проходит самый горячий фестиваль эротики

Зал был разделен на четыре зоны. В первой располагались места с товарами и услугами.

У любезных продавцов было возможно приобрести эротические товары для взрослых: эротическое белье, вуманайзеры, вибраторы, мастурбаторы, страпоны, искусственные реалистичные партнеры, массажные масла, смазки и так далее.

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

Среди торговых рядом находился бар и зона тату-мастеров. В ней можно было не просто получить консультацию, но и сделать татуировку у настоящих профессионалов своего дела. На фестивале можно было даже получить расслабляющий массаж.

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

Торговая зона плавно переходила активную часть зала, где происходили основные шоу. Это было три сцены - главная, средняя и БДСМ-сцена.

На главной и средней сцене выступали большие звезды, которые собирали огромное количество зрителей.

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

Справа располагались лаундж-зона и VIP-места. Там можно было посидеть в комфортной обстановке, выпить и пообщаться.

Русский TVNET поговорил с несколькими посетителями, которые отдыхали в этой зоне. Молодые люди рассказали, что они приходят не в первый раз. Им кажется, что посещение таких мероприятий улучшает взаимопонимание. Никакие игрушки для секса молодые люди не присмотрели.

Мы часто заказываем товары в интернете. Здесь нас не устраивают цены,

- признались нам они.

Следом за зоной отдыха располагался проход в зону Sexy Style.

Здесь было сложно передвигаться. У маленькой сцены расположилось много людей, которые стояли в тесноте. Часть наблюдала за выступление мастеров шибари, БДСМ-шоу и танцами на пилоне. Огромная очередь выстроилась к товарам от магазина Sexy Style.

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

ФОТО: Jānis Škapars/ Rūdolfs Liepiņš / TVNET

Рядом с БДСМ-зоной RUS.TVNET пообщался с парой.

Нам нравится вся эта тема. Хотели посмотреть, может быть мы чего-то не знаем... Мы первый раз на Erots,

- сказал наш собеседник Михаил и его очаровательная спутница.

Молодые люди указали, что то, что они видят на сцене - это лайт. Они уверены, что могут лучше. Возможно, в следующем году даже примут участие. Пара нам рассказала, что у них высокий уровень доверия друг другу, они много экспериментируют в сексе и состоят в приватном клубе.

Стоит признать, что фестивале было очень много пар, но были и одинокие юноши. Отвечали они на наши вопросы неохотно, порой даже краснея, что означало, что не все еще готовы говорить на Erots о сексе. Но были парни и девушки, которые с интересом наблюдали за происходящим, стремились узнать что-то новое и вдохновлялись вместе со своей второй половиной.

Видео: репортаж с фестиваля Erots 2020

Мы подошли к мужчине, которого уже давно нельзя было назвать мальчиком. Он танцевал вместе с двумя светловолосыми красавицами.

«Люди сюда приходят и раскрываются в своих отношениях. Здесь не знакомятся, а открывают друг другу свои скрытые ощущения. Люди их совершенствуют и применяют в личной жизни и браке. Ежедневно мы редко об этом говорим... Если партнер или партнерша предлагают сходить на Erots, то это значит, что мы хотим открыть друг другу потаенные чувства», - объяснил мужчина по имени Валдис.

Его прекрасные спутницы, указали, что такие мероприятия помогают улучшить взаимоотношения и укрепить союз.

Русский TVNET сделал вывод, что искать что-то невероятное и новое на этом фестивале не стоит. Большая часть опрошенных пояснили, что пришли за эмоциями и настроением.

Erots - это настроение и впечатление. Это вдохновение и лишь приглашение для пар выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое.

Именно на таком мероприятии можно намекнуть своей второй половине, что возможно именно вот так - можно разнообразить свои сексуальные ласки, а можно подвести к полкам с игрушками для взрослых и без стеснения сказать, что именно вот это та вещь, которую нам не хватает во время занятия любовью.

Один из наших собеседников сказал: «Секс надо любить». Пожалуй, мы с ним согласимся.

Кстати, если вы еще не были на Erots, то можно успеть на второй день фестиваля - 22 февраля. О том, как это было, смотрите в нашем репортаже.