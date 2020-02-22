Гороскоп на 22 февраля: трудности у Львов, приятные события у Тельцов

Благоприятная финансовая ситуация позволяет делать покупки, в том числе и весьма дорогие. Этот день хорош для составления планов будущих путешествий, приобретения туристических путевок. Наиболее важные для вас дела лучше планировать на первую половину дня – в это время жизненный тонус будет особенно высоким.

Дева

День получения и анализа важной информации, приобретения полезных навыков. Ваши возможности значительно расширятся, этому будет способствовать и общение с умными и опытными людьми. Многие Девы ощутят возвращение интереса к своим давним хобби, приятно проведут время за бесполезными, но интересными занятиями. День хорошо подходит для проведения любых встреч.

Семейные хлопоты не отнимут много времени. Можно заниматься обустройством жилья, покупать вещи, которые украсят ваш быт. Члены семьи разделят ваше стремление к уюту, и результат общих усилий будет весьма впечатляющим. Вечером возможно недомогание, не исключены обострения хронических заболеваний.

Весы

Позитивные тенденции весьма сильны, но избежать неприятных ситуаций все же не удастся. Возможны проблемы при посещении многолюдных собраний, участие в светских мероприятиях вряд ли поднимет настроение, а вот утомительным будет наверняка. День подходит для общения с членами семьи, прогулок и отдыха на свежем воздухе, а также учебы.

Романтические свидания пройдут хорошо, можно откровенно обсудить с любимым человеком тревожащие вас вопросы. Новые знакомства ожидают тех, кто планирует посещение музея, театра или концертного зала. Прогулка по магазинам окажется более разорительной, чем вам хотелось бы. Самочувствие будет неплохим, а вот настроение может и подвести, поэтому старайтесь радовать себя.

Скорпион

День связан с появлением новых возможностей и перспектив. Постарайтесь не отказываться от общения с давними знакомыми: они них могут исходить интересные предложения. Это хороший день для реализации чужих идей, а вот воплощение в жизнь собственных замыслов лучше отложить. Можно покупать одежду и украшения, экспериментировать с имиджем – результат вас не разочарует.

Возможны незапланированные встречи с друзьями, а также людьми, по отношению к которым вы некогда испытывали особую симпатию. Романтические отношения, начавшиеся в этот день, будут развиваться медленно и принесут проблемы, однако многому вас научат.

Стрелец

Эмоциональный фон нестабилен, вы более обычного вспыльчивы и ранимы. Это не может не сказаться на развитии романтических отношений. Старайтесь сохранять контроль над собой, даже если все идет не так, как хотелось бы – подобная тактика принесет изумительные результаты, нужно лишь набраться терпения. Решение многих проблем станет возможным, если вы прислушаетесь к советам старших родственников.

День подходит для начала серьезных дел, особенно если вы не собираетесь действовать в одиночку. Самые юные представители знака переживут некоторые разочарования, но получат бесценный опыт. Жизненный потенциал высок, серьезные недомогания маловероятны.

Козерог