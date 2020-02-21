ФОТО ⟩ Скандалист Моргенштерн уже в Таллинне пожаловался на скуку: сотни поклонников столпились у клуба CatHouse

Сегодня в Таллинне вечером в ночном клубе Cathouse Concert Hall заявлен концерт скандального хип-хоп артиста Моргенштерна и в этот раз MJ Production его проведет, так как артист сделал видео из номера своего отеля в Таллинне, а у клуба Cathouse уже собрались сотни детей и подростков, желающих увидеть своего кумира.
В декабре выступление было отменено и Моргенштерн объявил у себя на странице, что все претензии к организатору концерта. Но, видимо, теперь между ними произошло взаимопонимание и поклонники смогут насладиться этим шоу 14+.
«У вас тут как-то немного грустно, серо, поэтому будем делать жарко и ярко! А если ты красивая девушка и хочешь на сцене с нами потанцевать, просто потанцевать, пиши сюда!» - написал артист.
А у ночного клуба, где сегодня пройдет концерт, настоящее столпотворение, такого количества людей, желающих взглянуть на артиста, здесь давно не собиралось! Смотрите!