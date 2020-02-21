ФОТО ⟩ Скандалист Моргенштерн уже в Таллинне пожаловался на скуку: сотни поклонников столпились у клуба CatHouse

В декабре выступление было отменено и Моргенштерн объявил у себя на странице, что все претензии к организатору концерта. Но, видимо, теперь между ними произошло взаимопонимание и поклонники смогут насладиться этим шоу 14+.

«У вас тут как-то немного грустно, серо, поэтому будем делать жарко и ярко! А если ты красивая девушка и хочешь на сцене с нами потанцевать, просто потанцевать, пиши сюда!» - написал артист.