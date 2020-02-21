Пять вещей, от которых тебе придется отказаться ради успеха

Представления окружающих об успехе

В нашем обществе глубоко укоренилось представление об успехе, как будто бы большинство людей договорилось считать маркерами успеха именно славу и богатство, пишет Menscult.ua.

Но в гонке за лучшей жизнью ты не должен обращать внимание на то, как характеризуют успех окружающие тебя люди. В твоей голове должно сложиться свое понимание.

Отказ от следования представлениям других людей даст тебе невероятную свободу и позволит наиболее полно выразить себя, то есть стать тем, кем ты являешься на самом деле. Никто, кроме тебя самого, не сможет решить, что именно подходит под определение «успех».

А если ты и дальше позволишь окружающим решать за себя, то ты вряд ли когда-нибудь почувствуешь себя по-настоящему счастливым.

Большинство людей, у которых есть богатство и слава, вряд ли можно назвать счастливыми. В попытках добиться вышеперечисленного они нередко упускают из виду другие, более важные, вещи (к примеру, семью, отношения с друзьями, хобби и так далее).

В итоге их жизнь нельзя назвать сбалансированной, ведь она направлена разве что на зарабатывание денег. Так что прежде всего попробуй разобраться, что именно представляет для тебя успех.

Нужно ли тебе стремиться попасть в рейтинг Forbes, набрать миллион подписчиков в «Инстаграме» или же стать автором бестселлера, который будет переведен на все языки мира?

Ответ в большинстве случаев: «Нет». Потому что настоящие версии успеха более конкретизированы, узконаправлены и специфичны.

Желание выглядеть умнее всех

К чему тут спорить — оно есть в каждом из нас.

Более того, многие люди действительно думают, что с высоты собственного опыта или прожитых лет они вправе считать себя умнее окружающих. Они же так много поняли, что называется, «прохавали» жизнь.

Правда, рано или поздно они начинают недоумевать: почему успех ускользает от них, если они такие умные? Настоящий успех приходит лишь благодаря полученным знаниям, которые постоянно обновляются.

Нельзя называться мастером своего дела только потому, что ты получил диплом или прочитал пару книг об этом.

Попытки работать не щадя себя

В нашем сознании прочно укоренился образ успешного человека, который постоянно занят.

Так что многим из нас нравится чувствовать себя «занятыми» — это как бы должно приближать нас к достижению успеха. «Я постоянно занят, работаю, так что успех уже у меня в кармане». Жестоко, но это самая большая ошибка.

Точнее, больше похоже на скрытое хвастовство, и ничего более. Люди, которые уверенно идут к достижению своих целей, обычно не заняты, а просто сосредоточены.

Ты должен понимать, что календарь, заполненный различными встречами и деловыми поездками, — это еще не гарант успеха.