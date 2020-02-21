ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ ⟩ Скоропостижно скончался эстонский певец и актер Михкель Смелянский
Сегодня утром, 21 февраля, в возрасле 69 лет скончался эстонский актер и певец Михкель Смелянский, который в памяти его друзей и поклонников останется как незаменимый участник группы Kuldne Trio...
Михкель Смелянский родился 8 марта в Хаапсалу. В период с 1970 по 1972 он обучался в Эстонской академии музыки и театра, а с 1974 года по 1990 был актером театра «Эндла» в Пярну. В 1974 году он также стал одним из участников ансамбля Kuldne Trio.
Отметим, что сегодня, 21 февраля, Михкель Смелянский должен был получить знак отличия из рук президента. Как сообщалось ранее, в канун 102-й годовщины ЭР государственные награды за выдающиеся заслуги в различных сферах жизни из рук Керсти Кальюлайд на заводе Ноблесснера в Таллинне получат 114 человек.