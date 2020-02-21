Продукты, которые полезно употреблять после шести вечера

Полностью отказываться от пищи после шести вечера нельзя - это вредит желудку. К тому же, есть некоторые продукты питания, которые не только можно, но даже нужно употреблять в позднее вечернее время.

Рыба

Любая - и красная, и белая. Вся рыба считается легкой, но сытной пищей, которая не хуже мяса и мучных продуктов утоляет голод.

Но с жареной рыбой лучше повременить и после шести вечера отдать предпочтение отварной - она лучше усваивается в вечерне-ночное время.

Помидоры

Всё дело в том, что в составе помидоров содержится ликопин - оно расщепляет лишние жиры в организме и растворяет их. Это значит, что пока вы вечером/ночью отдыхаете или спите, томаты работают, уничтожая возможные негативные последствия вредной пищи, которую вы ели днем.

Бананы

Бананы считаются одним из самых диетических и полезных фруктов - вреда от них никакого, даже если есть их после шести вечера, только одна польза.

К тому же, употреблять их можно не только сырыми - их можно запекать, а так же сделать из них что-то вроде «пунша», перемолов в блендере сырые бананы с медом.

Творог, кефир и йогурты

Надо сказать, что не все молочные продукты можно употреблять после шести вечера.

К примеру, от употребления в это время суток сметаны или сыра лучше отказаться, так как в них высокий процент жирности. А вот творог, йогурты и кефир не только можно, но и полезно употреблять именно на ночь, так как они налаживают пищеварение и благоприятно влияют на всю пищеварительную систему.

Каши