Продукты, которые полезно употреблять после шести вечера

Наверное, всем нам известно популярное правило, которое запрещает есть после шести вечера. Как бы там ни было, но зерно правды в нем есть, хотя его, конечно, буквально воспринимать не стоит, пишет zen.yandex.ru.
Полностью отказываться от пищи после шести вечера нельзя - это вредит желудку. К тому же, есть некоторые продукты питания, которые не только можно, но даже нужно употреблять в позднее вечернее время.
Рыба
Любая - и красная, и белая. Вся рыба считается легкой, но сытной пищей, которая не хуже мяса и мучных продуктов утоляет голод.
Но с жареной рыбой лучше повременить и после шести вечера отдать предпочтение отварной - она лучше усваивается в вечерне-ночное время.
Помидоры
Всё дело в том, что в составе помидоров содержится ликопин - оно расщепляет лишние жиры в организме и растворяет их. Это значит, что пока вы вечером/ночью отдыхаете или спите, томаты работают, уничтожая возможные негативные последствия вредной пищи, которую вы ели днем.
Бананы
Бананы считаются одним из самых диетических и полезных фруктов - вреда от них никакого, даже если есть их после шести вечера, только одна польза.
К тому же, употреблять их можно не только сырыми - их можно запекать, а так же сделать из них что-то вроде «пунша», перемолов в блендере сырые бананы с медом.
Творог, кефир и йогурты
Надо сказать, что не все молочные продукты можно употреблять после шести вечера.
К примеру, от употребления в это время суток сметаны или сыра лучше отказаться, так как в них высокий процент жирности. А вот творог, йогурты и кефир не только можно, но и полезно употреблять именно на ночь, так как они налаживают пищеварение и благоприятно влияют на всю пищеварительную систему.
Каши
Их великое множество - овсяная, гречневая, кукурузная, тыквенная, рисовая, пшенная, и от их употребления только одна польза. Во-первых, они всегда положительно влияют на пищеварение, налаживая его работу и не вызывая тяжесть в желудке. Во-вторых, очищают организм и кишечник от накопившихся шлаков и токсинов. Наконец, в-третьих, каши, это пища, котора легко усваивается и которую полезно употреблять даже людям с болезнями желудка, например, с гастритом.