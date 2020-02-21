Звездные пары которые астрологически не совместимы, но счастливы вместе

Что обычно люди делают, когда хотят понять, совместимы ли они со своим партнером? Они заглядывают в гороскопы. Но астрология – это не самое главное в жизни. Любовь и взаимопонимание, к которому можно прийти, имея обоюдное желание, гораздо важнее, пишет Joinfo.
Это доказано многими звездными парами, которые, несмотря на свою астрологическую несовместимость, счастливы вместе на протяжении долгого времени. Кому удалось опровергнуть утверждения астрологов, узнайте, прочитав материал Joinfo.ua.
Зои Кравиц и Карл Глусман
Пара тихо поженилась в июне 2019 года, и хотя оба супруга стараются держать свои отношения вне досягаемости средств массовой информации, ни для кого не секрет, что их знаки Зодиака (Кравица – Стрелец, а Глусман – Козерог) не являются лучшей комбинацией.
Козерог – это земной знак, и люди, рожденные под ним, известны своей дисциплиной и любовью к порядку. Эти качества резко контрастируют с качествами знаков стихии Воздуха, к которым относится Стрелец, представители которого любят приключения и не могут сидеть на одном месте подолгу. Самым большим препятствием на пути созданию пары между Стрельцом и Козерогом обычно является отсутствие доверия, но Кравиц и Глусман, кажется, не имеют с этим проблем.
Крисси Тайген и Джон Ледженд
Это – еще одна звездная пара, созданная между Стрельцом и Козерогом, но любовь между ними крепка и не зависит от знаков. Крисси Тайген – Стрелец, а Джон Ледженд – Козерог.
Любой, у кого есть аккаунт в Twitter (или просто доступ в Интернет), знает, что Тайген не боится говорить то, что думает. Ледженд, безусловно, более осторожен, но он прекрасно находит общий язык со своей супругой.
Мишель и Барак Обама
Барак и Мишель Обама по праву считаются одной из самых известных пар в политическом социуме, но их знаки Зодиака несовместимы. Барак – Лев, а Мишель – Козерог. И хотя оба знака полны страсти и стремления, ими не часто движет общая цель.
Львы обычно ничего не планируют заранее: этот огненный знак предпочитает действовать, несмотря на потенциальные риски. Козероги же составляют тщательно продуманные планы и следуют им. Добродушный Лев не всегда достигает консенсуса и понимания со строгим и серьезным Козерогом, но когда они работают вместе, могут добиваться невероятных результатов.
Джей Z и Бейонсе
У Джей Зи и Бейонсе были некоторые проблемы в начале отношений, но все это осталось в прошлом. Их любовь явно перевесила все мелкие неприятности, и это – при полной астрологической несовместимости. Бейонсе – Дева, а Джей Зи - Стрелец.
Стрелец любит делать то, что он хочет и когда хочет, а Дева осторожна и методична. Хотя оба знака известны своим умением приспосабливаться к любым обстоятельствам, импульсивность Стрельца, безусловно, раздражает внимательную Деву. Стрельца же выводит из себя манера Девы все планировать заранее. Однако эти двое прекрасно понимают друг друга и счастливы вместе, несмотря ни на что.
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк, пожалуй, одна из самых милых пар в Голливуде, хотя их знаки Зодиака совершенно несовместимы друг с другом. Бил – Рыбы, а Джастин – Водолей. Каждый астролог скажет, что это сочетание нежизнеспособно.
Водолей, как знак Воздуха, предпочитает иметь свое личное пространство и оставаться морально свободным, в то время как Рыбы (как и все знаки стихии Воды) переполнены любовью и эмоциями. В таких парах Рыбы обычно разочарованы сдержанностью Водолея, и эта эмоциональная дистанция может привести к большой напряженности. Однако очевидно, что любовь между Джастином и Джессикой непоколебима.
Меган Маркл и принц Гарри
Хотя Меган Маркл и принц Гарри женаты с мая 2018 года и в настоящее время являются счастливыми родителями сына, их любовь удивит любого специалиста в области астрологии. Маркл – Лев, а Гарри – Дева, а эти два персонажа редко выстраивают свои отношения, так как понимания между ними маловато.
Девы, как правило, сдержанны и более спокойны, чем Львы. Но тем, кто следит за жизнью монархов, известно, что принц Гарри отличается веселым нравом. Тем не менее, для Девы является сложной задачей сделать Льва более приземленным. Лев, в свою очередь, не имеет никакой возможности убедить Деву расслабиться. Но, вопреки этому, королевские особы счастливы вместе, чему даже звезды на небе «удивляются».
Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм
Звездная пара является для многих примером идеальной семьи. Между Дэвидом – Тельцом и Викторией – Овном сложился такой прочный союз, вряд ли обстоятельства способны его разорвать. Оба знака до невозможности упрямы и обладают огромной силой волей.
Овен импульсивен и слепо оптимистичен в то время как Телец воспринимает и оценивает вещи медленно и известен своей тягой к стабильности. Телец терпелив, но обычно его терпения недостаточно для того, чтобы соседствовать с энергичным Овном. Тем не менее, 20 лет брака и четверо детей подтверждают факт того, что отношения Дэвида и Виктории крепки.
Софи Тернер и Джо Джонас
Вряд ли кто-то будет оспаривать, что Софи Тернер и Джо Джонас просто созданы друг для друга. Несмотря на полное отсутствие астрологической несовместимости (Тернер – Рыбы, а Джонас – Лев) партнеры живут душа в душу и продолжают быть счастливыми.
Рыбы движимы своими эмоциями, а Лев склонен руководствоваться скорее разумом, чем чувствами. У обоих знаков много разных стилей общения, которые, зачастую, не совпадают. Подтверждение счастью звездной пары поклонники находят в их многочисленных интервью, в которых супруги тепло отзываются друг о друге.
Амаль Аламуддин и Джордж Клуни
Никто не мог поверить в это: вечный холостяк Джордж Клуни решил расстаться со своей свободой и женился на Амаль. Джордж – Телец, а его жена – Водолей, поэтому, как и у большинства пар Земля-Воздух, у них мало общего.
Но так только кажется. Пара живет в счастливом браке с 2014 года. Телец склонен противостоять переменам, а Водолей – самый прогрессивный из знаков Зодиака. Если Амаль сумела изменить взгляды Джорджа на брак, то о других, менее значимых, моментах и говорить не приходится. Супруги умеют прийти к общему знаменателю, в противном случае не смогли бы ужиться под одной крышей.
То, что трактует гороскоп совместимости, всегда полезно принимать во внимание. Но при выборе партнера следует руководствоваться исключительно любовью и голосом сердца. Никакие гороскопы не помогут людям, которые просто терпят присутствие друг друга, а их сердца молчат.