Звездные пары которые астрологически не совместимы, но счастливы вместе

Это доказано многими звездными парами, которые, несмотря на свою астрологическую несовместимость, счастливы вместе на протяжении долгого времени. Кому удалось опровергнуть утверждения астрологов, узнайте, прочитав материал Joinfo.ua.

Зои Кравиц и Карл Глусман

Зои Кравиц и Карл Глусман ФОТО: John Nacion/Starmax/PA Images

Пара тихо поженилась в июне 2019 года, и хотя оба супруга стараются держать свои отношения вне досягаемости средств массовой информации, ни для кого не секрет, что их знаки Зодиака (Кравица – Стрелец, а Глусман – Козерог) не являются лучшей комбинацией.

Козерог – это земной знак, и люди, рожденные под ним, известны своей дисциплиной и любовью к порядку. Эти качества резко контрастируют с качествами знаков стихии Воздуха, к которым относится Стрелец, представители которого любят приключения и не могут сидеть на одном месте подолгу. Самым большим препятствием на пути созданию пары между Стрельцом и Козерогом обычно является отсутствие доверия, но Кравиц и Глусман, кажется, не имеют с этим проблем.

Крисси Тайген и Джон Ледженд

Крисси Тайген и Джон Ледженд ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix

Это – еще одна звездная пара, созданная между Стрельцом и Козерогом, но любовь между ними крепка и не зависит от знаков. Крисси Тайген – Стрелец, а Джон Ледженд – Козерог.

Любой, у кого есть аккаунт в Twitter (или просто доступ в Интернет), знает, что Тайген не боится говорить то, что думает. Ледженд, безусловно, более осторожен, но он прекрасно находит общий язык со своей супругой.

Мишель и Барак Обама

Мишель и Барак Обама ФОТО: JIM BOURG / REUTERS

Барак и Мишель Обама по праву считаются одной из самых известных пар в политическом социуме, но их знаки Зодиака несовместимы. Барак – Лев, а Мишель – Козерог. И хотя оба знака полны страсти и стремления, ими не часто движет общая цель.

Львы обычно ничего не планируют заранее: этот огненный знак предпочитает действовать, несмотря на потенциальные риски. Козероги же составляют тщательно продуманные планы и следуют им. Добродушный Лев не всегда достигает консенсуса и понимания со строгим и серьезным Козерогом, но когда они работают вместе, могут добиваться невероятных результатов.

Джей Z и Бейонсе

Джей Z и Бейонсе ФОТО: Lucas Jackson / Reuters/Scanpix

У Джей Зи и Бейонсе были некоторые проблемы в начале отношений, но все это осталось в прошлом. Их любовь явно перевесила все мелкие неприятности, и это – при полной астрологической несовместимости. Бейонсе – Дева, а Джей Зи - Стрелец.

Стрелец любит делать то, что он хочет и когда хочет, а Дева осторожна и методична. Хотя оба знака известны своим умением приспосабливаться к любым обстоятельствам, импульсивность Стрельца, безусловно, раздражает внимательную Деву. Стрельца же выводит из себя манера Девы все планировать заранее. Однако эти двое прекрасно понимают друг друга и счастливы вместе, несмотря ни на что.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил ФОТО: Javier Rojas/Pi/ZUMAPRESS.com