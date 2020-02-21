Limon LIVE ⟩ Ведущий мероприятий из Нарвы: наши политики вообще не стесняются, творят, что хотят

С Виталием Шепелёвым мы поговорили о проекте «Ненарвадушные». В эфире ведущий доказал, что может выдавать шутки по щелчку пальцев. А политиков считает совершенно нескромными, потому что они творят, что хотят. Виталию хочется политического комфорта в городе, чтобы не забывались проблемы, которые ниже стоят. Он считает, что нужно сносить старые садики и строить новые, которые соответствуют всем современным нормам.