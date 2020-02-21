Limon LIVE ⟩ Ведущий мероприятий из Нарвы: наши политики вообще не стесняются, творят, что хотят
Ведущий мероприятий из Нарвы Виталий Шепелёв стал героем нового выпуска программы Limon LIVE с Эдгаром Гергелем, съемки проходили в атриуме кинотеатра Apollo Astri. Шоу по-прежнему проходит при сотрудничестве с брендом модной одежды Тимати Black Star Wear.
С Виталием Шепелёвым мы поговорили о проекте «Ненарвадушные». В эфире ведущий доказал, что может выдавать шутки по щелчку пальцев. А политиков считает совершенно нескромными, потому что они творят, что хотят. Виталию хочется политического комфорта в городе, чтобы не забывались проблемы, которые ниже стоят. Он считает, что нужно сносить старые садики и строить новые, которые соответствуют всем современным нормам.
Также в этом выпуске Виталий поделится мнением по поводу обслуживания - где лучше - в Таллинне или Нарве?
Смотрите видео и отдыхайте вместе с Limon LIVE!