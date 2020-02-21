ЖАРКОЕ ФОТО ⟩ Сексапильная Эмили Ратаковски похвасталась откровенным декольте

Популярная английская актриса и модель любит делиться жаркими кадрами на своей странице в инстаграме. Подписчики с нетерпением ждут новых фотографий Ратаковски и радушно комментируют их, выражая свое восхищение. Однако звезда не заставляет их долго ждать и чуть ли не каждый день публикует эротические смимки.

Каждая фотография Эмили поражает своей страстью и красотой. Не является исключением и новая публикация. На фотографии знаменитость позирует в черном платье на тонких бретелях и с откровенным декольте, которое дополнено тканевыми вставками. Этот наряд также имеет разрезы по всей длине ног. Среди аксессуаров выбрала миниатюрные серьги черного цвета.

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